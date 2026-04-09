Colón mete tres joyas en la Sub 17 que jugará los Juegos Suramericanos de la Juventud

Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz de Colón fueron convocados por Claudio Gugnali para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Hay algo que en Colón se volvió una constante más allá del descenso: la aparición de juveniles que piden pista. Esta vez, la noticia cruza fronteras, ya que la Selección Sub 17 ya tiene nombres confirmados para los Juegos Suramericanos de la Juventud y tres de ellos nacen en el corazón sabalero.

Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz se metieron en la lista definitiva para competir en Panamá, en un torneo que reunirá a las mejores promesas del continente del 12 al 25 de abril. Una vidriera ideal para mostrarse y también para confirmar lo que en Santa Fe ya saben.

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Entre los tres, hay una historia que marca el pulso del momento: la de Lovato, que ya selló su primer vínculo profesional con el club. Un paso que no solo respalda su presente, sino que proyecta un futuro lleno de expectativas.

Pero más allá de los nombres propios, lo que resuena es el mensaje: el trabajo en inferiores sigue dando resultados. Mientras el primer equipo pelea lo suyo, desde abajo emerge una generación que no solo empuja, sino que empieza a hacerse notar en serio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2042052387636928677&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón informa que los jugadores Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz fueron citados por Claudio Gugnali para la Selección Argentina Sub 17 que disputará los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026



¡Felicitaciones chicos, son un… pic.twitter.com/bkYXMiEXWH — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 9, 2026

La lista de la Selección Sub 17, con citados de Colón

Joel Abregú (Temperley)

Joaquín Albornoz (Temperley)

Joel Argañaraz (Quilmes)

Juan Ignacio López (Godoy Cruz)

Santino González (Colón)

Gabriel Lovato (Colón)

Martín Mauro (Ferro)

Mateo Arrieta (All Boys)

Leandro Alegre (Los Andes)

Valentino Albornoz (Colón)

Uriel Pepe (Ferro)

Matías Núñez (Estudiantes)

Uriel Aguirre (Armenio)

Juan Cruz Habib (Acassuso)

Joaquín López Roig (Ferro)

Juan Guillermo Aimale (Quilmes)

Bruno Aguirre (Talleres)

Benjamín Domínguez (Alumni)