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Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Tras la caída ante San Telmo, Ezequiel Medrán movió piezas y encontró en Federico Lértora al líder que necesitaba Colón para encender la reacción

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 17:49hs
Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

UNO Santa Fe | José Busiemi

En los momentos de duda, aparecen los que entienden el peso de la camiseta y en Colón, ese rol hoy tiene nombre y apellido: Federico Lértora. Después de una actuación que dejó más preguntas que respuestas en la derrota frente a San Telmo, el entrenador Ezequiel Medrán decidió meter mano.

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Lértora, nuevo capitán de Colón

Cambió nombres, ajustó el esquema y apostó por una figura que muchos pedían desde hace tiempo. La inclusión de Lértora como titular no fue un movimiento más. Fue un golpe de timón y el impacto se notó de inmediato.

Federico Lértora 1
L&eacute;rtora, capit&aacute;n y pieza clave en Col&oacute;n.

Lértora, capitán y pieza clave en Colón.

Con experiencia, voz de mando y presencia en cada sector del campo, el mediocampista no solo se metió en el equipo: se adueñó del liderazgo.

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La cinta de capitán, que en partidos anteriores había llevado Pier Barrios, encontró un nuevo dueño y no le pesó. Al contrario: Lértora asumió el rol con naturalidad y, en varios pasajes, fue el equilibrio que el equipo necesitaba. Ordenó, presionó, jugó y contagió. Su rendimiento terminó siendo uno de los puntos altos en la reacción del equipo, validando una decisión que en el mundo sabalero muchos ya veían venir.

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Colón necesitaba carácter y lo encontró en un jugador que no solo entiende el juego, sino también los momentos. Hoy, con el equipo en levantada, el León no solo está de vuelta: es el corazón de una racha que quiere ir por más.

Colón Federico Lértora Ezequiel Medrán
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