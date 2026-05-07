Uno Santa Fe | Unión | Unión

La particular definición de Madelón sobre el rival de Unión

Leonardo Madelón habló de Independiente Rivadavia, el poderoso equipo de Alfredo Berti al cual visitará Unión en los octavos de final.

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 12:40hs
La particular definición de Madelón sobre el rival de Unión

Copa Argentina

Mucho antes de que quedara confirmado el cruce de octavos de final, Leonardo Madelón ya tenía en la mira a Independiente Rivadavia. Y lejos de minimizarlo, el entrenador de Unión dejó en claro el enorme respeto futbolístico que le genera el equipo mendocino.

LEER MÁS: Los dos equipos que dispuso el DT de Unión Leonardo Madelón

Tras el empate frente a Talleres, cuando el Tatengue todavía no había asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, Madelón sorprendió con una frase tan espontánea como contundente.

“Ojalá que nos toque Independiente Rivadavia, que está jugando como la puta madre. Sería lindo”, lanzó el DT rojiblanco, reconociendo el altísimo nivel que viene mostrando el conjunto de Alfredo Berti.

Un reconocimiento de Leo Madelón al mejor equipo del torneo

Las palabras de Madelón no fueron casuales. Independiente Rivadavia terminó la fase regular como uno de los equipos más sólidos del campeonato y además atraviesa un momento histórico en la Copa Libertadores, donde ya selló su clasificación a octavos de final.

El entrenador tatengue no ocultó su admiración por la propuesta futbolística de la Lepra mendocina. “Es un rival de la puta madre, impresionante cómo juega”, remarcó en aquella conferencia de prensa.

Una definición que refleja claramente cómo se vive internamente en Unión la previa del partido del sábado a las 21.30 en el Bautista Gargantini.

Pero Unión también se tiene fe

Más allá del reconocimiento al rival, Madelón dejó en claro que Unión no llega a Mendoza sintiéndose inferior. Todo lo contrario. “Pero nosotros también somos difíciles. Fuimos competitivos con todos, tanto de local como de visitante”, afirmó.

En esa frase también hay una lectura del semestre rojiblanco. Unión logró construir una identidad marcada, se hizo fuerte en varios escenarios complejos y consiguió sostener competitividad ante casi todos los rivales del campeonato.

De hecho, el propio entrenador solo marcó una excepción dentro del recorrido del equipo. “Solo no estuvimos a la altura ante Central Córdoba en Santiago del Estero”, reconoció.

Un duelo que promete entre Unión e Independiente Rivadavia

El cruce entre Independiente Rivadavia y Unión aparece como uno de los platos fuertes de los octavos de final del Torneo Apertura. De un lado estará el mejor equipo de la fase regular y uno de los fenómenos futbolísticos del país. Del otro, un Unión que encontró carácter, identidad y que llega convencido de poder dar el golpe.

LEER MÁS: Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

Y en Santa Fe saben perfectamente el desafío que tendrán enfrente. Porque si algo dejó claro Madelón antes incluso de conocer a su rival, es que Independiente Rivadavia le genera respeto. Mucho respeto.

Unión Madelón Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
union espera por tarragona y estigarribia: madelon define entre el optimismo y la cautela

Unión espera por Tarragona y Estigarribia: Madelón define entre el optimismo y la cautela

Leonardo Madelón dispuso de un ensayo futbolístico en el que paró dos formaciones alternando titulares con suplentes.

Los dos equipos que dispuso el DT de Unión Leonardo Madelón

polemica sin contexto: la frase de spahn que se malinterpreto en mendoza

Polémica sin contexto: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

mansilla baja un mensaje claro en union: hay que sacar la ansiedad y jugar con calma

Mansilla baja un mensaje claro en Unión: "Hay que sacar la ansiedad y jugar con calma"

Lo último

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

Último Momento
A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

La provincia judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones por amenazas en escuelas

Instagram eliminó millones de cuentas falsas e inactivas y muchos famosos perdieron seguidores

Instagram eliminó millones de cuentas falsas e inactivas y muchos famosos perdieron seguidores

Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Colón ya tiene programación confirmada para las próximas cuatro fechas

Ovación
Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Santa Fe tendrá varios representantes en el Nacional U20 de atletismo

Santa Fe tendrá varios representantes en el Nacional U20 de atletismo

Luciano Gómez bajó la tensión tras los dichos de Spahn: No me interesa lo que digan los demás

Luciano Gómez bajó la tensión tras los dichos de Spahn: "No me interesa lo que digan los demás"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe