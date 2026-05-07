La particular definición de Madelón sobre el rival de Unión

Leonardo Madelón habló de Independiente Rivadavia, el poderoso equipo de Alfredo Berti al cual visitará Unión en los octavos de final.

Mucho antes de que quedara confirmado el cruce de octavos de final, Leonardo Madelón ya tenía en la mira a Independiente Rivadavia. Y lejos de minimizarlo, el entrenador de Unión dejó en claro el enorme respeto futbolístico que le genera el equipo mendocino.

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Tras el empate frente a Talleres, cuando el Tatengue todavía no había asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, Madelón sorprendió con una frase tan espontánea como contundente.

“Ojalá que nos toque Independiente Rivadavia, que está jugando como la puta madre. Sería lindo”, lanzó el DT rojiblanco, reconociendo el altísimo nivel que viene mostrando el conjunto de Alfredo Berti.

Un reconocimiento de Leo Madelón al mejor equipo del torneo

Las palabras de Madelón no fueron casuales. Independiente Rivadavia terminó la fase regular como uno de los equipos más sólidos del campeonato y además atraviesa un momento histórico en la Copa Libertadores, donde ya selló su clasificación a octavos de final.

El entrenador tatengue no ocultó su admiración por la propuesta futbolística de la Lepra mendocina. “Es un rival de la puta madre, impresionante cómo juega”, remarcó en aquella conferencia de prensa.

Una definición que refleja claramente cómo se vive internamente en Unión la previa del partido del sábado a las 21.30 en el Bautista Gargantini.

Pero Unión también se tiene fe

Más allá del reconocimiento al rival, Madelón dejó en claro que Unión no llega a Mendoza sintiéndose inferior. Todo lo contrario. “Pero nosotros también somos difíciles. Fuimos competitivos con todos, tanto de local como de visitante”, afirmó.

En esa frase también hay una lectura del semestre rojiblanco. Unión logró construir una identidad marcada, se hizo fuerte en varios escenarios complejos y consiguió sostener competitividad ante casi todos los rivales del campeonato.

De hecho, el propio entrenador solo marcó una excepción dentro del recorrido del equipo. “Solo no estuvimos a la altura ante Central Córdoba en Santiago del Estero”, reconoció.

Un duelo que promete entre Unión e Independiente Rivadavia

El cruce entre Independiente Rivadavia y Unión aparece como uno de los platos fuertes de los octavos de final del Torneo Apertura. De un lado estará el mejor equipo de la fase regular y uno de los fenómenos futbolísticos del país. Del otro, un Unión que encontró carácter, identidad y que llega convencido de poder dar el golpe.

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Y en Santa Fe saben perfectamente el desafío que tendrán enfrente. Porque si algo dejó claro Madelón antes incluso de conocer a su rival, es que Independiente Rivadavia le genera respeto. Mucho respeto.