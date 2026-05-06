"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

Federico Lértora, capitán de Colón, publicó un emotivo video por el aniversario 121 del club. El mensaje que llegó al corazón del hincha.

En el cierre del 5 de mayo, cuando Colón celebraba sus 121 años de vida, Federico Lértora eligió expresarse desde un lugar íntimo. El capitán rojinegro compartió en su cuenta de Instagram un video donde él mismo pone en palabras lo que significa el club en su vida, en un mensaje que rápidamente se replicó entre los hinchas.

“A veces uno no elige a dónde llega. Simplemente siente que pertenece. Para mí Colón es como estar en casa”, dice el mediocampista, en una escena sencilla, sentado y con ropa de entrenamiento, pero cargada de significado.

Imágenes que reflejan el día a día de Fede Lértora en Colón

El video no solo muestra a Lértora leyendo su mensaje, sino que se complementa con imágenes de entrenamientos, momentos con sus compañeros y su contacto permanente con los hinchas, firmando autógrafos y compartiendo gestos cotidianos.

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“Colón es mucho más que fútbol. Es una forma de vivir”, continúa el capitán, en una frase que sintetiza el sentimiento de pertenencia que se generó desde su llegada al club.

Un referente marcado por la historia

Lértora no es un jugador más dentro del plantel. Fue protagonista del equipo que logró el histórico título de 2021, el primero en la historia del club, y hoy es uno de los líderes de un grupo que tiene como gran objetivo el ascenso a la Primera División.

En ese contexto, sus palabras adquieren un valor especial, ya que reflejan no solo su historia, sino también su compromiso con el presente del equipo.

Un mensaje que trasciende lo deportivo

El cierre del video resume todo: “Gracias por hacerme sentir parte. Felices 121 años de historia. Todos juntos”. Una frase que va más allá de un saludo institucional y que conecta directamente con el hincha.

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En un momento donde Colón transita un camino exigente en la Primera Nacional, el mensaje de su capitán refuerza una idea clave: el sentido de pertenencia sigue siendo uno de los pilares más fuertes del club.