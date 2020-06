Esteban Fuertes: "Colón es mi casa"

" Caemos a Colón con el cabezón (Claudio) Marini en el 97. Siempre lo cuento, porque me quedó grabado algo que me dijo Negro Ibarra en un cruce de vestuarios en un partido entre Colón y Racing. Que si alguna vez me tocaba la oportunidad de venir a Santa Fe, no me iba a arrepentir, que era me iba a gusta la ciudad y el club. Por suerte no me equivoqué", reconoció Esteban Fuertes sobre su arraigo en el Sabalero, del que es el máximo goleador y el que más partidos jugó. Un emblema que, actualmente, se distanció por las diferencias que tiene con la actual dirigencia.

En diálogo con TNT Sports, Bichi contó más cosas sobre sus inicios en el Rojinegro: "No comencé bien, porque me puteaban hasta mis hijos (risas). Después me pude superar, haciendo goles y logré meterme en el corazón de los hinchas. Por eso que me quedé tanto tiempo. Colón es mi casa. Podés irte muchas veces, pero te sentís cómodo cada vez que regresás. La gente siempre me reconoció el esfuerzo y por eso quiero que siempre le vaya bien".

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1270378744767750151



pic.twitter.com/5aJwfLU8Fp — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) June 9, 2020

"Mi base en Santa Fe fue después que me retiro, pero era algo que venía madurando desde antes. Mucho más después de que mis hijos se arraigaron en la ciudad con la escuela y sus amigos. La decisión creemos que fue la correcta", acotó Esteban Fuertes.

Esteban Oscar Fuertes Esteban Fuertes contó por qué se quedó en Santa Fe tras el retiro de Colón

Ser el que más goles marcó, al igual que en más oportunidades se puso la sangre y luto, no todos tienen el privilegio y Bichi todavía no logra caer: "No es algo que te proponés. En mi caso, era hace goles. Llegar a la cifra que alcancé en Colón fue difícil y no sé si algo alguna vez alguien lo superará. Es un orgullo, Lo mismo con la cantidad de partidos. Uno nunca sabe lo que va a pasar y creo que el factor clave fue esforzarse en todo. Ojalá aparezca un nuevo goleador. Hice 144 goles".

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1270382536145936384



pic.twitter.com/vRHdLJrq47 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) June 9, 2020

En 2009, la Selección Argentina se prepara para jugar un amistoso en el Brigadier López ante Panamá y el DT, Diego Maradona, decidió afrontarlo con nombres locales. Fue así como Esteban Fuertes recibió la citación del hoy DT de Gimnasia (LP). De aquella vez, reveló: "Cuando me llamó Diego me temblaron las piernas, porque el sueño de la Selección se me había pasado. Tenía ya 36 años. Que me llame y me diga que debo presentarme en Ezeiza fue un sentimiento muy grande. Primero por llegar a la Selección y después que me llame Diego, que es el más grande de todos. Diego es único".

"Era un partido amistoso ante Panamá y para mí fue un privilegio haber jugado con la Selección. Nos convocó de Colón a Sebastián Prediger, Diego Pozo y Alexis Ferrero. Fue un placer compartido eso", concluyó.