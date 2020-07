Guillermo Celis viajaría en las próximas horas a Colombia

Para el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, una de las prioridades era intentar retener al colombiano Guillermo Celis. Su préstamo terminó el martes pasado y, como tal, debe retornar a Vitória de Portugal, con quien tiene todavía un año más. La dirigencia le habría acercado una propuesta que, pese a una supuesta mejora en la cotización del dólar, no convence al jugador que, si bien se siente incentivado por las ganas del DT, por ahora no está del todo convencido. Justamente en las próximas horas dejaría Santa Fe para viajar a Colombia

Por lo que se pudo saber, Guillermo Celis se había anotado para integrar en la lista de vuelos repatriados de emergencia por la pandemia del coronavirus y ahí es donde radicaría la cuestión. Esta semana trascendió que Junior estaría tras sus pasos, mucho más sabiendo que el DT es Julio Comesaña, quien lo llevó al Sabalero a comienzos de 2019.

Guillermo Celis.jpg Guillermo Celis volvería a Colombia mientras espera una mejor oferta de Colón UNO Santa Fe / José Busiemi

El mediocampista preferiría no retornar a Portugal por el brote que se viene dando, pero todo depende de las ofertas que tenga, que por ahora no son concretas. Por más que el jugador quiera o haga fuerza para un lado u otro, el que decide es el dueño de su pase. En este sentido, Colón tiene a favor que el diálogo es fluido y Vitoria pretende otra vez negociarlo al no contemplarlo en su proyecto deportivo.

El tema es que por ahora la propuesta no satisface a Guillermo Celis, que tranquilamente podría volverse un "refuerzo" para Colón, ya que no formó parte del plantel por la recuperación que se extendió por cerca de seis meses a raíz de una operación por la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla en la derrota ante Lanús 3-2 como visitante.

Por lo pronto, el jugador volvería a Colombia para seguir con la cuarentena con su familia y, por más que allá deseos de que siga, la realidad es que está muy lejos. Habrá que esperar...