Marcelo Estigarribia sigue "esperando el llamado de Colón"

Por ahora, la dirigencia de Colón está lejos de cumplir los pedidos del entrenador Eduardo Domínguez. Sobre todo por los jugadores que solicitó retener y que finalizaron contrato el pasado martes. Uno de ellos es Marcelo Estigarribia, que está en Paraguay haciendo la cuarentena a la espera de novedades. Al tener el pase en su poder, no tiene apuro para negociar, pero la realidad es que la historia se dilata quizás más de lo esperado. Es así como ya está abierto a escuchar nuevas propuestas. Existe una deuda con el club santafesino, que la dirigencia no pretende abonar por completo y las distancias no pueden acercarse.

El volante siempre se mostró predispuesto a continuar, más que nada porque siente arraigo en Santa Fe y además tenía ya varias temporadas en el club, sin embargo, lo económico es lo que se interpone. "Acabó mi contrato en Colón hace dos días. Fueron tres años y ellos están con las ganas de que siga, pero no tuvimos una charla formal. Sobre todo el cuerpo técnico quiere que continúe".

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia está en Paraguay esperando por un llamado de Colón, pero lo ve complicado. Prensa Colón

"Todos saben que esto sigue y entreno de manera particular por el momento. Uno nunca sabe, pero hay que ser realista y decir que la situación es complicada en Argentina desde lo económico. No se sabe ni cuándo se jugará y tampoco se ponen de acuerdo en un protocolo sanitario, pero tampoco no se puede decir nada, porque puede darse la continuidad o no", reconoció Chelo en diálogo con ABC Cardinal que se emite por AM 730 en Paraguay.

Producto de esta incertidumbre, que hoy lo tiene más afuera que adentro de Colón, Marcelo Estigarribia dejó otra frase que lo aleja más: "Estoy enterado del reglamento en el fútbol acá, que pueden fijarse en jugadores paraguayos y las posibilidades de incorporación están. No le cierro las puertas tampoco. Estar en el país por la pandemia me gustaría estar en el país con mi familia. Pero uno nunca sabe. El libro de pases se abrió hace horas y no recibí ningún llamado. Sería interesante jugar otra vez en Paraguay. El club que me quiera, antes lo voy a analizar con mi familia. Siempre que sea bueno para ambas partes. No pasa por ser tal club".

En el final con el medio colega, no dudó y fue contundente respecto a la final perdida de la Copa Sudamericana el 9 de noviembre de 2019: "Hasta ahora pienso y estaba todo para que seamos campeones. Ll fiesta fue de Colón y en el tiempo que estuve en Paraguay nunca vi un diluvio así. Pero hay que ser realistas y ellos jugaron mejores que nosotros. Las finales se ganan, no se merecen y ellos supieron como jugar. Colón era la primera vez que jugaba una final y eso se notó contra un rival experimentado. Independiente del Valle fue el que debió ser campeón por lo que hizo en la cancha".