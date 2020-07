"No sé si seguiré en Colón y es verdad que Unión me llamó"

El futuro futbolístico de Matías Fritzler es incierto, ya que el 30 de junio venció su contrato con Colón y por ahora no existe ningún acuerdo para la renovación. El futbolista se juntó con José Vignatti para dialogar respecto a una deuda que el club mantiene con él, pero no se avanzó en la extensión del vínculo pese al pedido de Eduardo Domínguez.

Pero en medio de este contexto, UNO Santa Fe anticipó un llamado de Unión que se interesó en Fritzler. Una información sin dudas impactante y que fue reconocida por el propio jugador en diálogo con LT9. Como era de esperar la propuesta fue desechada por el volante que todavía se ilusiona con seguir vistiendo la camiseta rojinegra.

"La realidad es que no sé si voy a seguir en Colón, se venció el contrato como ocurrió en temporadas anteriores y aventurarse a decir algo es imposible. Y más con todo lo que está sucediendo hoy, por lo cual la única certeza es que soy jugador libre y que escucho otras ofertas", comenzó narrando el mediocampista.

Ante la consulta si le gustaría seguir en Colón respondió: "Por supuesto que me gustaría seguir en Colón, pero al ser jugador libre uno empieza a escuchar ofertas y claramente la de Colón va a estar siempre arriba de la mesa. Es una realidad que al entrenador (Domínguez) le gustaría que continúe y la dirigencia charló conmigo para ver esas posibilidades. Por lo cual se verá, uno no siempre puede obtener lo que quiere. Veremos lo que sucede y no se puede asegurar nada".

Respecto a la reunión que mantuvo con el presidente José Vignatti manifestó: "Fue una reunión en buenos términos, sinceramente uno a veces escucha cosas. Sé que por ahí poner problema, conflicto o discusión llama la atención, pero nada de eso ocurrió. Se habló en buenos términos, yo siempre me manejó así, de manera respetuosa y tranquila. Después no sería la primera vez en la que se llega o no a un acuerdo".

Matías Fritzler.jpg Matías Friztler se identificó mucho con Colón desde su arribo a la ciudad.

Para luego agregar "Eso no implica que deba existir una discusión o una agresión. Simplemente que se trata de dos partes, hay muchos jugadores que quedan libres y que tienen una deuda y por eso tratan de arreglar lo que le corresponde y la otra parte trata de arreglar para cumplir con sus compromisos. Y a veces se puede y a veces no".

A la hora de referirse al interés de Unión expresó: "Primero que nada era algo privado, pero se filtró y lamento si eso afecta a alguien. Pero como se dio a conocer, no voy a negarlo, debo decir que sucedió y que se trató de una conversación muy respestuosa. La persona (Martín Zuccarelli) que me contactó fue muy respestuosa, seria y profesional. Fue interiorizarse de mi situación y decirme que pensaron en mí".

Para luego agregar "Desmiento que haya hablado con el Vasco (Azconzábal) pero lo considero un gran entrenador y siempre me tiene en cuenta. En muchos de los lugares que dirigió me quiso llevar, incluido el último que dirigió en Chile (Deportes Antofagasta). Pero ante esto mi respuesta fue simple y rápida, les agradecí por el respeto pero por mi manera de ser y el tiempo que llevo en Colón y el cariño que tengo por el club les respondí que no. Sinceramente no se llegó a más que eso porque mi negativa fue desde el principio ya que ni siquiera me puse a pensar en esa chance".