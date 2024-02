La aclaración de Alexis Sabella por sus dichos en Colón

• LEER MÁS: La Seguridad de Santa Fe insiste que no quiere dos barras en Colón

Llegó a préstamo hasta fin de año y con una opción de compra cerca a los 500.000 dólares por el 50% el pase. Un volante con criterio y llegada. "Por momentos se hace cargo del equipo y nos hace jugar todos", confesó el DT Iván Delfino respecto al jugador, siendo una banca importante para lo que viene.

Justamente el propio Sabella dijo que estaba muy feliz de estar en un "club gigante como Colón". Pero también, dejó una frase en la televisión que hizo ruido su anterior club: "No me olvido que hace poco estuve tirado en la reserva de San Lorenzo y hoy me toca estar acá con toda esta gente y es increíble".

Lógicamente que esto llegó a los espacios del Ciclón y a los hinchas, por lo que Alexis tuvo que salir a hacer una aclaración en las redes sociales: "Soy hincha fanático de San Lorenzo, nunca le tire ni le voy a tirar mierda al club, respiro todos los días de mi vida San Lorenzo. Amo y respeto mucho muchísimo al club. Soy el primero que quiere que le vaya bien, estoy totalmente agradecido por cada momento vivido".