Seguridad no quiere dos barras en Colón: "Si tanto aman al club como dicen, que compartan tribuna"

Dos llamados de atención que hizo que el partido se detuviera. Luego fue controlado y todo continuó. Esto elevó la tensión y el descontento de las otras cabeceras, con una lluvia de insultos para el accionar de estos violentos, que claramente querían intimidar ante la quita de "derechos", como ingresar elementos musicales y banderas. Algo en la requisa falló igual porque pudieron entrar estas bombas. Para el segundo tiempo se desplegó un cordón policial para evitar que esto se propague, con éxito.

Respecto a esta situación, atendiendo a que un posible aviso, el director provincial de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Fernando Peverengo, charló con UNO 106.3 en el programa La Segunda de Ricardo Porta y fue contundente: "Justo yo estaba en Rosario porque se cruzaba con el clásico de Central y Newell's, pero estaba la gente que trabaja conmigo para supervisar y estar de la mano con la policía. Estamos para colaborar y le dejamos un claro mensaje al club, que no vamos a permitir que haya dos barras en el estadio, algo que pasa en Colón. No hay que mirar para otro lado".

"La primera acción la tomamos en el primer partido en la tribuna sur, donde se alojaba una de las barras, y resolvimos que, hasta que sea necesario, no habrá ingreso de banderas ni elementos, porque entendemos que es una forma de diezmar. Entonces, « si tanto quieren al club como dicen, que compartan tribuna. Es el mensaje que venimos diciendo»", expuso el funcionario.

Tribuna Colón.jpg Hubo tensión en Colón luego de que desde la tribuna sur arrojaran dos bombas de estruendo ante Patronato. Ahí está La Negrada. UNO Santa Fe | José Busiemi

Asimismo, tiró: "Le decimos a los clubes que se dejen ayudar, que las medidas se toman de fondo porque sino son parches. Hay que encarar y solucionar los problemas, porque sino te llevan puesto. Con los violentos no se charla".

Mientras que en el cierre del diálogo insistió con la predisposición de que haya visitantes, pero es una gestión que no saldrá de la Seguridad: "Ya manifestamos la idea de acompañar la chance de que haya hinchas visitantes. Por más popular que sea el deporte, no deja de ser algo privado y los que deciden son los clubes. Si no hay partidos con visitantes no es porque la negativa de la Seguridad, sino por decisión de los clubes y nadie lo pidió por ahora. Si les interesa, estaremos para colaborar".

