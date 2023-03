La honestidad brutal de Delgado: "El fútbol es prestigio y hoy no lo estamos teniendo"

En la previa del partido del lunes ante Newell's por la 7ª fecha de la Liga Profesional, especial por su pasado en Central, el zurdo fue muy sincero por el pobre presente deportivo en charla con el programa ZappingSport que se emite por Radio 2 de Rosario "Es un conjunto de cosas las que pasan, pero hay que partir de la base que uno debe dar el 110% y sacar lo mejor para salir de esta situación. Esto claramente te saca confianza y nivel. «El fútbol es prestigio y hoy no lo estamos teniendo» . En lo personal, me sirvió para salir adelante siempre trabajar y sacrificarme".

Sobre el mensaje del entrenador, contó: "Pipo es reconocido en el fútbol argentino y su experiencia lo avala, teniendo el respeto que se merece. Fue jugador y sabe cómo llegarle al plantel. Trajo orden y calma ante esta situación. De hacernos responsables. Pide trabajo para salir de esta situación".

Rafael Delgado 1.jpg Rafael Delgado fue autocrítico por el momento deportivo de Colón. Prensa Colón

Sobre el partido ante la Lepra, palpitó: "Es un partido lindo, porque ellos vienen de ganar. Tiene un técnico con una idea buena, así que seguramente estará lindo".

La chance de regresar a Rosario Central

En un tramo de la entrevista, confió que pudo irse en el último mercado de pases al club que lo formó: "Estuve cerca de ir, pero no se dieron por motivos dirigenciales. Estaba toda la intensión para volver, pero no se pudo. Estaba con la ilusión, por todo lo que me genera Central, pero Colón decidió no venderme porque era una situación compleja y me necesita. Lo entendí por ese lado, pero por otro no. Son decisiones".

"Las ganas de volver siempre están, pero no depende solo de mí. Hoy lo que significa Colón para mi, con los resultados que logré, es importante. Soy reconocido por la gente y estoy bien y cómodo. Muy agradecido al club, pero también soy sincero, tenía la ilusión de ir a Central, pero no se dio. Ojalá se dé en algún momento", agregó.

Rafael Delgado.jpg Prensa Colón

La crisis deportiva siempre genera malhumor en la gente y Rafael no dudó: "Puedo caminar tranquilo por Santa Fe, pero hoy el momento no es el que queremos todos y por ahí quizás es mejor quedarse en casa (risas) para que no pase un momento incómodo, nada más. La gente está acelerada un poco y nosotros por esta situación no soportamos algunas cosas y son emociones que se juntan, por lo que lo más prudente es quedarse en casa".

En el final, volvió a referirse al duelo ante la Lepra: "Espero un partido con mucha intensidad y trabado. Hay que tratar de plasmar el juego que quiere Pipo. Sabemos que Heinze quiere adueñarse de la pelota, así que será lindo desde lo táctico".