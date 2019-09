Lavallén: "Con lo que tenemos daremos batalla en todos los frentes"

La apuesta de Pablo Lavallén fue arriesgada en Paraná, ya que presentó un equipo alternativo para enfrentar a Atlético Tucumán y se dio el lujo de ni siquiera llevar a los jugadores más importantes a la cita por octavos de final de la Copa Argentina.

Lo ganaba el Sabalero con el tanto de Damián Schmidt, mientras que Javier Toledo lo igualó en la parte final del partido. Sin embargo, en los penales, nuevamente volvió a aparecer Leonardo Burián en toda su dimensión y le atajó el último disparo a Leandro Díaz, para que el conjunto rojinegro se meta por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Luego del partido, Lavallén comenzó analizando: "Es una alegría inmensa llegar a esta instancia donde Colón nunca había llegado y que estos muchachos lo hagan es una gran alegría. Me gusta ver cuando termina este tipo de partidos cómo la gente reconoce el esfuerzo de estos muchachos, más allá que en el primer tiempo no se jugó muy bien y Atlético fue superior. Pero en el segundo tiempo rápidamente se vio otra cara, hicimos el gol y luego se terminó emparejando. En los penales tenemos a Leo Burián que es un arquero atajador y es la segunda vez que nos hace pasar de fase, en Sudamericana y Copa Argentina. Me alegra que estos muchachos le den una alegría a la gente".

• LEER MÁS: El uno por uno del Sabalero en la clasificación a cuartos de final

En cuanto al recambio que se vio en el partido y la actitud distinta que mostró el equipo en el complemento, analizó: "Hay que ver que debido a las tres competencias que estamos enfrentando hay rotación y si bien los jugadores son compañeros y entrenan todos los días, pero el hecho de jugar un partido oficial te genera otro tipo de cosas. En el segundo tiempo ajustamos un poco ya que Célis estaba jugando un mano a mano con Bravo, y Bernardi con Bebe Acosta y Fritzler con Castellani. En el segundo tiempo le dimos vuelta a la intensidad, ajustamos las marcas y más allá que el gol llegó rápido se vio un equipo más ajustado en los movimientos y se empezó a ver otro partido. Con el gol a nuestro favor también pudimos aumentar".

Y continuó sobre la rotación de jugadores: "No sé si es difícil, nosotros tenemos que tomar decisiones y en cuatro días recibiremos al puntero del campeonato y necesitamos ganar, luego, en cuatro días más, jugaremos una fase histórica para el club (ante Mineiro por la Sudamericana), por lo cual uno tiene que arriesgar y jugársela. Colón son 32 jugadores que forman el grupo, y los 11 que ingresaron hoy hicieron las cosas bien, con la mejor predisposición. Hoy están todos en el vestuario, incluso los que no jugaron. Lo bueno es que en momentos difíciles, ya que esto es una instancia ante un equipo como Atlético que es de Primera, los pibes dieron la cara por el equipo. River y Colón son los únicos equipos que pelean en tres frentes, y con lo que tenemos daremos batalla. La alegría tiene que ser para la gente y el reconocimiento para estos pibes".

Cuando se lo consultó por la salida de Mauro Da Luz, que estaba haciendo un gran partido, contestó: "Estaba contracturado, de hecho jugó de esa manera. En el entretiempo se atendió y estábamos avisados que no podía terminar, y nosotros tenemos que cuidar jugadores, ya que si lo necesitamos para el sábado tiene que estar bien. Este es el partido 11 de este semestre mientras los otros están en el quinto o sexto y eso se paga".

También hizo mención al gran partido que jugó el juvenil Franco Quiroz y destacó: "Lo tenemos todos los días, jugó en la Copa Santa Fe y lo estábamos mirando. Es uno de los puestos donde no tenemos demasiados reemplazados. Necesitamos de todos los jugadores y todos deben estar preparados para cuando les toque. Hizo un partido correcto, sabíamos que podía pasar. Me alegro por él, por Schmidt, Acevedo y Célis, que lo hizo muy bien. Bernardi y Da Luz hicieron un muy buen segundo tiempo, más el rendimiento de Chanca y los minutos de Esparza y Acevedo".

• LEER MÁS: El viaje relámpago de Vignatti al exterior que tiene expectante a Colón

Sobre la importancia del triunfo con este equipo alternativo, indicó: "Este partido sirve para ver el nivel de los futbolistas, ante Sol de Mayo jugó Guille Ortiz y lo hizo muy bien, creíamos que era el indicado para hacerlo ante Central. Muchos de estos jugadores están para jugar ante San Lorenzo, Mineiro o Lanús. Cuando los jugadores te muestran esta predisposición uno se queda tranquilo, confío en este grupo a muerte más allá de cualquier resultado".

Por último dejó un mensaje sobre todo lo que se juega Colón en los próximos días y tiró: "Tenemos que pensar en todo, en lo que viene y en el rival que íbamos a enfrentar. Los jugadores se prueban en los partidos, ya que en la semana uno puede ver a un jugador destacarse pero en los partidos es otra cosa. Colón nunca llegó a cuartos de final de Copa Argentina. Tenemos que tomar riesgos y preparar lo que viene".