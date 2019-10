Desde que Colón dio el gran golpe de su historia al superar en la definición por penales a Atlético Mineiro en Belo Horizonte para meterse en la final de la Copa Sudamericana, el aluvión de hinchas buscando una entrada no demoró en darse. Incluso se agotaron rápidamente las generales y la dirigencia tuvo que hacer una gestión especial para obtener un número mayor.

• LEER MÁS: La imperdible compra de los hinchas de Colón que se hizo viral

Por esas cosas del destino, sumado al sentido común por el escaso expendio de localidades de Independiente del Valle, todo terminó de la manera esperada y, de mínima, habrá 20.000 almas sabaleras en la Nueva Olla de Asunción. ¡Pero ojo! Porque serían muchos más si se tienen en cuenta los neutrales y las plateas.

• LEER MÁS: Kelme hizo una importante aclaración para los hinchas de Colón

En pocas palabras, será más local que nunca y quizás se pueda dar la mayor movilización de un equipo argentino en un torneo internacional en América. Esto atendiendo a la especial final de la Libertadores que jugaron River y Boca en Madrid.

• LEER MÁS: La tarde en que la Pulga Rodríguez se cansó de gritar goles en el 15 de Abril

La expectativa es realmente muy grande y por eso se trata de hacer hasta lo imposible para no perderse un hito para el fútbol santafesino. Aunque hay algunas cosas que no pueden pasarse por alto. La economía no da tregua en Argentina y por eso los costos no son accesibles para todos.

Embed Todo sea por ir a ver a Colón, me ayudan mucho dando RT pic.twitter.com/YD2fnFY4yA — MATEsulis (@suligoymateo) October 4, 2019

Es así como mediante las redes sociales la gente opta por hacer un sinnúmero de cosas con el fin de recaudar fondos. Desde venta de comida, productos y materiales, hasta bienes propios, bicicletas, motos y demás.

Embed AYUDENNOS A VIAJAR A PARAGUAY pic.twitter.com/xOkj3TQNzV — (@_ColooGtn) October 2, 2019

Embed AYUDANOS A VIAJAR A PARAGUAY A VER A #COLON

Dale RT para difundir@PrimeroColon pic.twitter.com/f8vI8VX7SJ — •Aguss• (@_Aft3rgirl) October 3, 2019

Justamente en las últimas horas se conoció la historia de una chica de 17 años que puso a la venta su vestido de 15 años que nunca pudo usar y recibió una donación inesperada.

Embed Vendoooooo para q podamos ir a ver a COLOOONN

Diseño de una boutique de alta costura de rosario

Color lila pastel con mil detalles por donde lo mires tiene un poco de cola!!

Lo use para las fotos!

Ayudenme con un rt ¡¡interesados comuniquense por privado que paso WSP!! pic.twitter.com/MOkWLkNA24 — angelinita (@miliangeliiii) October 3, 2019

Cosas así comenzaron a darse y se espera que aparezcan más historias, muchas ellas emotivas para lograr algo soñado por el que Colón esperó 114 años.

Embed VENDO MI VESTIDO DE 15 PARA IRME A VER A COLON!!! Esta sin uso porq al final no hice la fiesta, es blanco y super delicado. Paso fotos y precio por MD. Con un rt me ayudarian muchisimo @PrimeroColon — Noelia⚽️ (@NoeliaVilchez1) October 2, 2019

¿Se dará la primera estrella para el escudo? Por lo menos el amor incondicional de los fanáticos está y estará siempre.

Embed ¿Me ayudan a viajar a Paraguay? Vendo combo de pastas a $150, contiene: discos de tarta, discos de empanadas y un paquete de fideos. Entrego el día martes 8 de octubre.

Espero que me puedan ayudar comprando o compartiendo esta publicación, gracias! — Lucio ⚽ (@LucioAlani1) October 2, 2019