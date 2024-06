Los retoques que hará Delfino para intentar levantar a Colón

Colón, con la necesidad de salir del bajón futbolístico

Si se toman en cuenta las últimas actuaciones, ni siquiera en el Brigadier López pudo imponer condiciones, ya que no mereció vencer a Chaco For Ever, partido que destrabó con un penal infantil en el final del mismo, y luego le ganó a duras penas a un Atlético de Rafaela que lo superó en el primer tiempo y el que jugó todo el complemento con un hombre de menos en cancha.