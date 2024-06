El pedido especial de Identidad Unionista a la CD de Unión

En Unión , más allá del buen presente que ostenta desde lo deportivo, debido a que terminó las primeras cinco fechas del Torneo de la Liga Profesional como uno de los líderes, el clima político no da tregua.

Del encuentro participaron, además del presidente Spahn y Poccia, los dirigentes Fabián Brasca y Andrés Monsalvo. No estaría descartada, sin embargo, la continuidad del actual titular encabezando la lista del oficialismo, pero los primeros pasos para la conformación de la misma comenzaron a darse.

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció de una nota presentada por la Agrupación Identidad Unionista, liderada por el doctor Marcelo Martín, dirigida a la actual Comisión Directiva de Unión.

La nota de Identidad Unionista a la CD de Unión

En el arranque de la nota, se destaca "Por la presente, quienes integramos la Asociación Civil Identidad UNIONISTA, al margen de algunos otros logros deportivos que nos ponen muy felices, estamos sumamente contentos por el momento del Fútbol Profesional, no obstante, solicitamos a esta Comisión Directiva que no se pierdan de vista cuestiones trascendentes para la vida Institucional planteadas por nota en fecha 11/05/2024 (modificación del estatuto) y 04/06/2024 (política deportiva/estructura de divisiones inferiores, etc.)".

identidad unionista.jpg

"Seguimos trabajando con responsabilidad y seriedad de manera incesante por nuestro Club, nunca nos condicionaron los resultados para oportunamente hacer saber lo que entendemos está bien y cuestionar aquello que vemos mal, posicionar ideas, trasladar posibilidades de mejoras y/o intentar agregar valor...las muestras sobran. Siempre pensando que lo importante acá es UNIÓN, con igual criterio esperamos que en adelante tampoco los resultados los condicionen, así como en las malas desalentamos situaciones conflictivas y tuvimos una mirada constructiva, les pedimos nuevamente que los momentos buenos no los vuelvan a nublar y les hagan confundir otra vez el camino", agrega el escrito.

En tanto que luego se indica: "Con la finalidad de poder preverlo con tiempo, queremos transmitirles la preocupación que muchísima gente nos está manifestando respecto a las incomodidades que están sufriendo los días de partido en el 15 de Abril, principalmente en la tribuna, desde la desprolijidad en el ingreso, más allá del interminable arreglo del socavón, existen accesos inviables, sumada a la evidente desinteligencia con la policía y autoridades municipales, hasta el estado de los baños y ni hablar de la falta de servicios. Les hacemos saber estas dificultades con el fin de pedirles que dispongan de soluciones para que los y las UNIONISTAS continuemos llenando la cancha pero en circunstancias favorables".

Y se cierra de la siguiente manera: "Desde Identidad UNIONISTA quedamos a disposición de lo que la INSTITUCIÓN demande, nos moviliza nuestro CLUB, primero está UNIÓN".