Laborie dejó su opinión sobre el nuevo DT de Colón

El volante de Colón, Lautaro Laborie, compartió las primeras impresiones después de la asunción de Ezequiel Medrán como DT del elenco rojinegro

21 de agosto 2025 · 10:50hs
Lautaro Laborié, otro de los canteranos de Colón, dejó también sus impresiones después de comenzar el ciclo Ezequiel Medrán, cuarto en lo que va de la presente temporada.

El volante rojinegro apuntó que "pudimos trabajar un poco, de a poco le vamos a meter para tratar de sumar una victoria el sábado".

Más adelante expresó que "las sensaciones fueron buenas, es un cuerpo técnico que tiene ganas, tranquilo, buscando recibir información rápido para el cotejo ante Chacarita".

Focalizar algunos aspectos

Laborie también subrayó que "estamos medio golpeados, se trabajó en lo anímico, nos dijo que viene a trabajar, así que hay que agarrar la mano lo más rápido posible".

Y en el cierre, agregó: "Hay que trabajar, un poco arrancar desde cero, no queda otra".

