El martes iniciaría la venta de entradas en Unión para jugar ante River por Copa Argentina

A la espera de la confirmación, en Unión crece la expectativa por la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza. ¿Cuánto valdrán?

21 de agosto 2025 · 17:32hs
El martes iniciaría la venta de entradas en Unión para jugar ante River por Copa Argentina

Unión ya palpita el esperado duelo del jueves 28 de agosto, desde las 21.15, frente a River por los octavos de final de la Copa Argentina, que se disputará en Mendoza, y en las próximas horas se confirmará el inicio de la venta de entradas. Dato no menor para ir planeando un viaje que no es corto para la gente.

• LEER MÁS: Unión entrenará en el predio de AFA antes de visitar a Racing por la 7ª fecha del Clausura

Venta de entradas en Unión

Según se estima, el expendio arrancaría el próximo martes y se extendería hasta el miércoles en la sede, de 11 a 18. Si bien resta la comunicación oficial de parte de la organización del torneo, ya trascendieron los valores de las localidades: las populares costarían 35.000 pesos y, las plateas, 60.000 pesos.

Se viene la venta de entradas en Unión para jugar por Copa Argentina.

Se viene la venta de entradas en Unión para jugar por Copa Argentina.

El partido se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se espera por la definición de cuántas entradas tendrá a disposición la parcialidad de Unión. Todo indica que River contaría con un mayor cupo, debido a su poder de convocatoria y lo habitual en este tipo de partidos en cancha neutral. Ni hablar, porque el gobierno de dicha ciudad pone mucho dinero para tener estas citas con los grandes.

• LEER MÁS: Eligió quedarse en Unión, a pesar de no tener lugar en el plantel profesional

Desde la dirigencia rojiblanca recomiendan a los hinchas estar atentos a los canales oficiales, donde se informará el inicio efectivo de la venta, y los detalles logísticos del partido que será uno de los más relevantes del semestre para el equipo de Leonardo Madelón. Eso sí, está claro que no se venderá el mismo día del encuentro en Mendoza.

