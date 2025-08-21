Uno Santa Fe | Colón | Godano

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Ezequiel Medrán es el séptimo entrenador que tiene Colón desde que Víctor Godano asumió como presidente. Los anteriores seis fueron despedidos

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 10:54hs
Desde que asumió como presidente de Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Desde que asumió como presidente de Colón, Víctor Godano cesanteó a seis entrenadores.

El presidente de Colón Víctor Francisco Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores. Y es que en lo va de su mandato, decidió cesantear seis técnicos y Ezequiel Medrán es el séptimo DT que dirigirá al Sabalero con la actual comisión directiva que encabeza Godano.

Godano, un despedidor serial de entrenadores

Una síntesis de la incoherencia con la que se manejó la dirigencia rojinegra, que nunca logró imponer un proyecto a largo plazo y todo el tiempo se manejó a los volantazos. Y más allá de ir a buscar a Iván Moreno y Fabianesi para que sea el director deportivo y aún cuando el Torero tenía injerencia directa en las decisiones, el presidente siguió siendo Godano.

Colón es el único club en Argentina y muy posiblemente en el mundo en tener siete entrenadores en 20 meses. Con el agravante de que el Sabalero estuvo tres meses sin competencia entre el 5 de noviembre de 2024 y el 6 de febrero de 2025.

Un absoluto despropósito que describe la crisis deportiva e institucional en el que está sumergido Colón. No hay manera de que a un club le vaya bien si en algo más de un año y medio, son siete los técnicos que dirigen al equipo.

LEER MÁS: Colón le dio la bienvenida a Ezequiel Medrán como nuevo técnico

Pero además, con manejos que son difíciles de explicar, por no decir imposible. Como cuando Godano el martes 1 de julio aseguró públicamente que Yllana seguía y dos días después lo despidió.

O cuando ratificó que Martín Minella seguiría como DT hasta el final del torneo y no sucedió. Incluso se menciona que el lunes le habrían confirmado a Minella que iba a dirigir contra Chacarita y un día después lo apartaron para la llegada de Medrán.

El entrenador que más tiempo estuvo en su cargo fue Iván Delfino, al que echaron después de perder el primer partido como local y cuando el equipo se encontraba en las primeras posiciones.

LEER MÁS: Sigue la sal: Lago sufrió una fractura en la mano en Colón y es duda para recibir a Chacarita

Y lo hicieron de la peor manera, ya que la decisión se tomó cuando Delfino estaba brindando la conferencia de prensa explicando la derrota ante Mitre de Santiago del Estero.

Desde que asumió Godano, Colón disputó 66 partidos en el Torneo de la Primera Nacional. Iván Delfino dirigió 26, Ariel Pereyra 11, Andrés Yllana nueve, Martín Minella ocho, Rodolfo De Paoli seis y Diego Osella seis.

Y a siete fechas del final de la competencia, Godano fue a buscar a Ezequiel Medrán buscando un golpe de efecto, para que Colón termine el torneo de una manera más decorosa, Una apuesta más de un presidente triturador de entrenadores.

Godano Colón entrenadores
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de un primer ensayo futbolístico.

La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán tiene mucho más para ganar que para perder.

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Ignacio Lago sufrió la fractura de uno de los dedos de su mano izquierda.

Colón podrá contar con Ignacio Lago para el partido ante Chacarita

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

