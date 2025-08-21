Uno Santa Fe | Colón | Colón

La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

Este jueves el plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán definió su primera formación con algunas sorpresas, realizando tres variantes

21 de agosto 2025 · 12:37hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de un primer ensayo futbolístico.

Este jueves por la manaña en el predio 4 de junio, Ezequiel Medrán dirigió su segundo entrenamiento como DT de Colón y dispuso de un ensayo futbolístico.

El primer equipo que eligió Medrán

De esta manera, el flamante entrenador puso en cancha la formación que posiblemente juegue ante Chacarita, con algunas novedades, la principal, tiene que ver con la presencia de Oscar Garrido en la zona media.

El esquema táctico que eligió Medrán fue un 4-4-1-1, realizando tres variantes en relación al último partido con San Telmo. En la zona media, ingresaron Oscar Garrido y Nicolás Talpone, para reemplazar a Zahir Yunis (suspendido) y a Lautaro Laborie.

En tanto que Luis Rodríguez jugó en lugar de Brian Negro, dado que en el cotejo ante San Telmo, Martín Minella había jugado con línea de cinco defensores.

Así las cosas, la formación sabalera que dispuso Medrán fue la siguiente: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto, Facundo Castet; Federico Jourdan, Oscar Garrido, Nicolás Talpone, Ignacio Lago; Luis Rodríguez; y Facundo Castro.

