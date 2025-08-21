Marcos Díaz seguirá trabajando apartado en Colón por ahora

Marcos Díaz trabaja en el mismo horario que el plantel, pero sigue de manera apartada. Por ahora, se mantiene la decisión de que no sea considerado en Colón

La situación de Marcos Díaz en Colón sigue sin resolverse del todo y continúa siendo un tema dentro del día a día. Si bien el arquero entrena nuevamente en el mismo horario que el plantel profesional, se mantiene apartado y de manera diferenciada bajo la supervisión del entrenador de arqueros, Héctor Porpatto .

Estuvo este miércoles en la presentación de Ezequiel Medrán como técnico, en una señal de respeto institucional, pero no participó de la práctica junto a sus compañeros. En cambio, realizó ejercicios específicos, sin contacto con el resto. Vale recordar que venía moviéndose a contraturno.

Con Marcos Díaz, por ahora todo sigue igual en Colón

La decisión de mantenerlo al margen fue tomada por la dirigencia junto Martín Minella en su momento, luego de algunas diferencias internas. Más que nada, tras no querer viajar a Salta para jugar ante Central Norte, acusando una molestia que no pudo comprobarse. Aunque oficialmente no se brindaron detalles, la postura seguiría siendo la misma, de que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

El rol del golero dista del que tuvo al inicio, cuando era uno de los referentes del equipo y habitual titular bajo los tres palos. Por ahora, todo indica que la decisión de que siga apartado se mantendrá al menos por un tiempo más.

En tanto, el cuerpo técnico comienza a delinear su proyecto sin contar con él como una opción concreta para el arco sabalero.