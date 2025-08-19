Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

El rafaelino Ezequiel Medrán, de reciente paso por Gimnasia (M), se constituiría en DT de Colón. Debutaría el sábado ante Chacarita en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 19:32hs
Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

UNO Mendoza

Colón tomó la decisión este martes de interrumpir el vínculo con Martín Minella y a la par, Ezequiel Medrán tiene encaminado su acuerdo como nuevo DT de Colón. El rafaelino asumiría este miércoles y debutaría el sábado ante Chacarita.

Los malos resultados del joven estratega santafesino y un descenso que acecha decantaron en esta decisión de buscar un técnico de mayor espalda para afrontar el tramo decisivo de la temporada 2025.

LEER MÁS: Colón tiene juez confirmado para recibir a Chacarita

Lo último del rafaelino en un banco de suplentes

Desde su llegada en mayo de 2024 a Gimnasia de Mendoza, el DT estuvo al frente del Blanquinegro en 52 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y apenas 8 caídas, registro que explica por qué fue protagonista durante gran parte de su gestión.

En ese trayecto, el equipo convirtió 57 goles y solo recibió 31, dato que resalta la solidez defensiva que logró imprimir en su paso por el club del parque General San Martín.

Colón Ezequiel Medrán Chacarita
Noticias relacionadas
el flaco vivaldo, a proposito del momento de colon: la unica forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

colon no tiene representatividad en la eleccion de delegados de primera nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

reserva: colon y union reprogramaron sus partidos por razones climaticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

colon sabe el dia y hora para visitar a defensores de belgrano

Colón sabe el día y hora para visitar a Defensores de Belgrano

Lo último

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Ovación
El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!