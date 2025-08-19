Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas Colón debía recibir este miércoles a Newell's y Unión a Huracán, pero ambos duelos por el Torneo de Reserva fueron reprogramados por el mal clima 19 de agosto 2025 · 15:15hs

Gentileza Inferiores Colón

Colón y Unión tuvieron que reprogramar su partidos correspondientes a la Fecha 6 del Torneo Proyección de Reserva, a raíz de las adversas condiciones climáticas imperantes en la capital provincial y zona de influencia.

El encuentro entre el Sabalero y Newell's, al igual que el partido entre Unión y Huracán, pasaron para el viernes 22 de agosto, a partir de las 15 en el Predio y La Tatenguita, respectivamente.

Recordemos que el Tate viene de batir 1-0 al conjunto rojinegro en el Clásico Santafesino. Los de Vazzoler suman 12 unidades y lideran la zona A junto a Newell's, mientras que Colón suma 5 unidades. LEER MÁS: Casi 600 policías estarán afectados al Clásico entre Rosario Central y Newell´s Viernes 22 de agosto 15:00 Colón – Newell’s (Zona A) – Predio Árbitro: Franco Porotelli Árbitro asistente 1: Federico Machuca Árbitro asistente 2: Franco Chavez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1957822009980670423&partner=&hide_thread=false Reprogramación

El partido ante Huracán por la fecha 6 del #TorneoProyección se jugará el viernes a las 15.00 horas en La Tatenguita. https://t.co/FJpMURvGKH — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 19, 2025 15:00 Unión – Huracán (Zona A) – La Tatenguita Árbitro: Ignacio Dominguez Árbitro asistente 1: Lucas Monsalvo Árbitro asistente 2: Matías Chena