Colón y Unión tuvieron que reprogramar su partidos correspondientes a la Fecha 6 del Torneo Proyección de Reserva, a raíz de las adversas condiciones climáticas imperantes en la capital provincial y zona de influencia.
Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas
Colón debía recibir este miércoles a Newell's y Unión a Huracán, pero ambos duelos por el Torneo de Reserva fueron reprogramados por el mal clima
El encuentro entre el Sabalero y Newell's, al igual que el partido entre Unión y Huracán, pasaron para el viernes 22 de agosto, a partir de las 15 en el Predio y La Tatenguita, respectivamente.
Recordemos que el Tate viene de batir 1-0 al conjunto rojinegro en el Clásico Santafesino. Los de Vazzoler suman 12 unidades y lideran la zona A junto a Newell's, mientras que Colón suma 5 unidades.
Viernes 22 de agosto
15:00 Colón – Newell’s (Zona A) – Predio
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Federico Machuca
Árbitro asistente 2: Franco Chavez
15:00 Unión – Huracán (Zona A) – La Tatenguita
Árbitro: Ignacio Dominguez
Árbitro asistente 1: Lucas Monsalvo
Árbitro asistente 2: Matías Chena