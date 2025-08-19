Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Este martes se llevó adelante la elección de delegados de Primera Nacional, sin la presencia de Colón en los distintos cargos que se definieron

19 de agosto 2025 · 18:17hs
Prensa AFA

Se desarrolló este martes por la tarde, en la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino en calle Viamonte, la elección de delegados ante la Asamblea para la categoría Primera Nacional, sin que Colón tenga representatividad para el próximo período.

Dichos cargos que se definieron serán efectivos desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026.

Asignación de cargos luego de la votación de los miembros de la divisional:

DELEGADOS TITULARES

Gabriel A. Mansilla (Presidente Club Deportivo Morón)

Héctor O. Gómez (Presidente Club Atlético Chaco For Ever -Resistencia, Chaco-)

Pablo Guerra (Vicepresidente 2° Club Atlético Estudiantes)

Ricardo D. Sastre (Presidente Club Social y Deportivo Madryn -Chubut-)

José N. Di Pierro (Presidente Club Atlético Chacarita Juniors)

Bruno Sogno (Vicepresidente 1° Club Atlético San Martín -Tucumán-)

DELEGADOS SUPLENTES

Nicolás Cambiasso (Presidente Club Atlético All Boys)

Fernando A. Porretta (Presidente Club Atlético Gimnasia y Esgrima -Mendoza-)

Omar Plaini (Presidente Club Atlético Los Andes)

Hernán E. Sperdutti (Presidente Club Deportivo Maipú -Mendoza-)

Oscar A. Vergara (Presidente Club Tristán Suárez)

Walter R. Morales (Presidente Club Atlético Gimnasia y Esgrima -Jujuy-)

