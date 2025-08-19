Colón sabe el día y hora para visitar a Defensores de Belgrano

La próxima salida de Colón será para medirse contra Defensores de Belgrano, por la Fecha 29 de Primera Nacional. Ya hay día y horarios establecidos

Mientras Colón inició su preparación para recibir a Chacarita Juniors, con la incertidumbre de saber si el sábado a las 17.05 se sentará Martín Minella en el banco de suplentes, se conoció en las últimas horas cuándo tendrá su próxima salida.

Por la Fecha 29 de la zona B en Primera Nacional le tocará medirse con Defensores de Belgrano, un elenco que le dio una mano a los rojinegros, al vencer 3-1 a Defensores Unidos para sepultar una racha de 6 partidos sin triunfos.

El lunes 1 de septiembre a las 19.10 se jugará el encuentro frente al Dragón en el estadio Juan Pasquale y será televisado.

Defensores, después de cesantear a Carlos Mayor, contrató a Fabián Nardozza que en su tercer partido obtuvo el pasado lunes su primera victorias.

Los bonaerenses suman 34 puntos y están lejos de la zona de acceso al Reducido. Antes de recibir a Colón, el Dragón por la Fecha 28 visitará a Temperley, el domingo 24 de agosto, a partir de las 15.30 en el Alfredo Beranger.