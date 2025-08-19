Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene juez confirmado para recibir a Chacarita

La AFA dio a conocer los árbitros para la Fecha 28 de Primera Nacional, con Colón recibiendo a Chacarita el sábado en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 18:54hs
Colón tiene juez confirmado para recibir a Chacarita

Bruno Amiconi, que viene de pitar en la goleada de Unión sobre Instituto, fue designado para impartir justicia en el partido que Colón afrontará ante Chacarita Juniors, por la Fecha 28 de Primera Nacional.

El colegiado estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Balmaceda, siendo el cuarto árbitro Diego Novelli en el Brigadier López.

LEER MÁS: El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

PRIMERA NACIONAL - Fecha 28

Quilmes - San Miguel

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Arsenal F.C. - Güemes (S.E.)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

Alvarado (M.D.P.) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Atlanta - Ferro

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Colón - Chacarita Juniors

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Estudiantes - Talleres (R.E.)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Deportivo Morón - Nueva Chicago

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Central Norte (S.) - Gimnasia y Esgrima (Mza.)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Colegiales - Patronato

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Almirante Brown - Gimnasia y Esgrima (J.)

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Defensores Unidos - Estudiantes (Río IV)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Juan Manuel Díaz

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Deportivo Madryn - Gimnasia y Tiro (S.)

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Martín Diego Sanz

Cuarto árbitro: Marcelo Morón

Deportivo Maipú (Mza.) - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Franco Morón

Mitre (S.E.) - San Telmo

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Luciano Julio

Temperley - Defensores de Belgrano

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Chaco For Ever - Agropecuario

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Leila Argañaraz

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Racing (Cba.) - Almagro

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

All Boys - San Martín (T.)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Pendiente fecha 20

Deportivo Morón - Gimnasia de Mendoza

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Pendiente fecha 21

Quilmes - Alvarado

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Mariano Rosetti

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

Colón Chacarita Bruno Amiconi
Noticias relacionadas
el flaco vivaldo, a proposito del momento de colon: la unica forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

colon no tiene representatividad en la eleccion de delegados de primera nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

reserva: colon y union reprogramaron sus partidos por razones climaticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

colon sabe el dia y hora para visitar a defensores de belgrano

Colón sabe el día y hora para visitar a Defensores de Belgrano

Lo último

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

Ovación
El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!