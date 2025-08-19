Bruno Amiconi, que viene de pitar en la goleada de Unión sobre Instituto, fue designado para impartir justicia en el partido que Colón afrontará ante Chacarita Juniors, por la Fecha 28 de Primera Nacional.
Colón tiene juez confirmado para recibir a Chacarita
La AFA dio a conocer los árbitros para la Fecha 28 de Primera Nacional, con Colón recibiendo a Chacarita el sábado en el Brigadier López
Por Ovación
El colegiado estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Balmaceda, siendo el cuarto árbitro Diego Novelli en el Brigadier López.
PRIMERA NACIONAL - Fecha 28
Quilmes - San Miguel
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
Arsenal F.C. - Güemes (S.E.)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
Alvarado (M.D.P.) - Tristán Suárez
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Atlanta - Ferro
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Colón - Chacarita Juniors
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Diego Novelli
Estudiantes - Talleres (R.E.)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Germán Bermúdez
Deportivo Morón - Nueva Chicago
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Central Norte (S.) - Gimnasia y Esgrima (Mza.)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Colegiales - Patronato
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Damián Olivetto
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Almirante Brown - Gimnasia y Esgrima (J.)
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Defensores Unidos - Estudiantes (Río IV)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Juan Manuel Díaz
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Deportivo Madryn - Gimnasia y Tiro (S.)
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Martín Diego Sanz
Cuarto árbitro: Marcelo Morón
Deportivo Maipú (Mza.) - Los Andes
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Franco Morón
Mitre (S.E.) - San Telmo
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Luciano Julio
Temperley - Defensores de Belgrano
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Chaco For Ever - Agropecuario
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Leila Argañaraz
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Racing (Cba.) - Almagro
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
All Boys - San Martín (T.)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Pendiente fecha 20
Deportivo Morón - Gimnasia de Mendoza
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Pendiente fecha 21
Quilmes - Alvarado
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Mariano Rosetti
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez