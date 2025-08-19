Colón tiene juez confirmado para recibir a Chacarita

La AFA dio a conocer los árbitros para la Fecha 28 de Primera Nacional, con Colón recibiendo a Chacarita el sábado en el Brigadier López

Bruno Amiconi, que viene de pitar en la goleada de Unión sobre Instituto, fue designado para impartir justicia en el partido que Colón afrontará ante Chacarita Juniors, por la Fecha 28 de Primera Nacional.