Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Huracán perdió 3-1 como local ante Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El domingo, el Globo visitará a Unión

19 de agosto 2025 · 21:49hs
Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 al perder 3-1 ante Once Caldas en el Palacio Tomás A. Ducó, en el marco de la vuelta de los octavos de final. Empezó en ventaja con gol de Matko Miljevic pero el rápido empate de Dayro Moreno y la expulsión de Juan Bisanz dieron lugar a lo que sería un segundo tiempo adverso bajo la insesante lluvia.

Ya con superioridad numérica liquidó el pleito Michael Barrios, con un gol que en el festejo desató la furia y expulsión de Miljevic al estrangular a Mateo García, y Moreno firmó su doblete como el 4-1 definitivo en el global, el cual clasifica al Blanco de la Montaña a los cuartos de final donde se medirá con Mushuc Runa o Independiente del Valle.

Recordando que el próximo domingo, Huracán estará visitando a Unión en el 15 de Abril a partir de las 14.15 por la 6° fecha del Torneo Clausura.

Embed - LOS ALBOS ELIMINARON AL GLOBO EN UN PARTIDAZO PASADO POR AGUA | Huracán 1-3 Once Caldas | RESUMEN

