Pasados por agua: en un solo día, la lluvia en Santa Fe duplicó al promedio de agosto de los últimos 10 años

El promedio histórico del mes de agosto en Santa Fe durante los últimos 10 años registra una cifra de 31 milímetros mensuales. Este martes la media se duplicó

Las copiosas lluvias sobre la ciudad de Santa Fe trajeron algunos inconvenientes en distintos barrios.

No paran las lluvias en Santa Fe . Hasta las 19 horas de este martes se acumuló un promedio de 75 milímetros , según expusieron desde el municipio. Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH – UNL, esta cifra igualó al total de lluvia registrado durante todo el mes de julio.

Lo llamativo del caso es que, hasta este martes, agosto apenas había registrado 0,25 milímetros de lluvia , lo que resalta aún más el impacto de esta jornada. En menos de 24 horas, las precipitaciones superaron ampliamente las expectativas para el mes , y pusieron a prueba la infraestructura de drenaje de la ciudad.

El promedio histórico para el mes de agosto en Santa Fe durante los últimos 10 años supone una cifra de 31 milímetros mensuales, siendo duplicada en solo una jornada por las lluvias registradas este martes en la capital provincial.

Datos de lluvias de la Municipalidad

La Municipalidad actualizó los datos de lluvia acumulada, el funcionamiento del transporte público y el número de reclamos que son atendidos por las cuadrillas que trabajan en toda la ciudad para solucionar los inconvenientes.

La red de estaciones meteorológicas propias registraron los siguientes datos hasta este martes 19 de agosto a las 18:00:

DOAE (COBEM): 79,25 mm

Centro: 77,75 mm

Deleg. Alto Verde: 54,25 mm

CIC F. Zuviría: 78,00 mm

La intensidad máxima de lluvia fue 42 mm/h y se registró en DOAE (COBEM) a las 4:45. En tanto, la velocidad máxima de viento se registró a las 6:40 con ráfagas de 41,8 km/h. del sector sur-suroeste (SSO) en Alto Verde.

Avisos recibidos

Hasta las 17:30, el Sistema de Atención Ciudadana registró 130 reclamos: 15 por limpieza de bocas de tormenta, 27 por calles anegadas, 4 por anegamiento de viviendas, 21 por limpieza de zanjas, 6 por apertura de zanjas, 3 por árbol caído, 2 por ramas caídas, 48 por microbasurales, 3 por cables caídos o por caer, y uno por columna caída. Vale destacar, que desde primera hora de la mañana, cuadrillas recorren los puntos críticos de la ciudad para solucionar los inconvenientes a la brevedad.

Transporte público

Según información brindada por el Observatorio de Transportes el servicio de colectivos se encuentra operativo con seguimiento permanente y con funcionamiento normal. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas y al anegamiento de algunas calles, las unidades de transporte pueden experimentar demoras en sus recorridos.

Alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo por vientos fuertes para la mañana del miércoles en la zona de los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo. Se espera que el viento provenga del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Recomendaciones

Debido a que continúa vigente el alerta para la zona, se reitera a la población las recomendaciones de retirar de las calles todo elemento que pueda obstruir bocas de tormenta o desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que presentan problemas de anegamiento temporal.

Vías de contacto

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.