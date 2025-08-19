Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Jorge Vivaldo, con pasado como jugador de Colón y actual DT de Talleres (RE), se refirió a la recta final del certamen donde pelea por evitar el descenso

19 de agosto 2025 · 18:39hs
Jorge Vivaldo, actual DT de Talleres (RE), rival que pelea la permanencia con Colón, charló de la actualidad de su equipo y el momento de un equipo al que quiere mucho y con el que pelea para no descender.

En diálogo con Radio Sol Play (FM 91.5) dijo que "fue un año difícil para Colón, descender, las urgencias de un equipo que está peleando abajo, es una locura, una revolución. Todos lo veíamos con candidato, es el tercer técnico que pasa por ahí. En siete fechas es difícil que alguien pueda cambiar algo. Hay que apostar a no sufrir, que termine lo más rápido el campeonato, se tornó tan anímico el fútbol, por sobre muchas cosas. No hay que nada dejar librado al azar".

Más adelante puntualizó que "en un plantel hay jugadores que se arrepienten de venir, la única forma es salir todos juntitos, no queda otra. Cuando las cosas no salen es cuando uno tiene que estar. Al Bicho lo conozco, lo tuve como entrenador, hablo a la distancia. Cuando uno necesita un apoyo, hay que estar juntos, es difícil salir a jugar con la gente descontenta".

La realidad de Talleres (RE)

El Flaco, al momento de hablar del equipo que conduce, expresó que "quisieron armar un plantel para no tener problemas, venían de jugar la Promoción, me encontré con un equipo que hacía 11 fechas sin meter un gol, pensé que lo íbamos a revertir antes. CADU empezó a ganar, nosotros nos hicimos fuertes de local, sufrimos en algunos partidos. Tuvimos con Gimnasia (J) y Chacarita que perdimos puntos sobre el final".

Para después soslayar que "mejoramos en defensa, empezamos a convertir, el primer campeonato es pasar al CADU, tenemos siete partidos, el sábado jugamos en Caseros, y después la finálisima con CADU en casa, nos preparamos para ir la guerra".

Vivaldo también opinó que "uno mira a Colón y Almirante que están cerca, los momentos se pueden dar vuelta. Es partido a partido, después veremos, hay comentarios que sacan un descenso, son rumores. No miramos la camiseta, intentamos sacar de estos 21 puntos la mayor cantidad. Me tocó vivirlo con Villa San Carlos, es particular. Estamos en sala común y buscamos salir de esta situación".

La situación de Brian Fernández

"Desapareció, es un pibe sensacional, todos conocemos su historia, cuando cae se avergüenza y se pierde, Estaba bárbaro, esas luchas si no la tomás al 100% es muy difícil poder salir. Lo intentamos, lo ayudamos, lo lamento profundamente, más allá del jugador, es un pibe muy bueno, lastimado, que viene perdiendo esta batalla. Tuve algunas llamadas perdidas, el que tiene el problema es el que tiene que querer salir. Son situaciones se sale desde lo espiritual y profesional.

