Vélez Sarsfield venció a Fortaleza en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó de ronda. El Fortín ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván, ambos en la primera etapa.
Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores
Vélez superó a Fortaleza 2-0 y de esta manera es el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores
Vélez ganó y se metió en cuartos de final
A los siete minutos de iniciado el partido, el volante Maher Carrizo metió la cabeza tras un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para poner el 1 a 0, ante un rival que no pudo rechazar bien la pelota.
Y a los 28 minutos, Tomás Galván estiró la ventaja después de una muy mala salida de Deyverson que interceptó Jano Gordón por el sector derecho y asistió al mediocampista para poner el 2 a 0 con sutileza.
En la segunda etapa el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no sufrió sobresaltos más allá de sacar un poco el pie del acelerador y jugar con el resultado.
Con esta victoria, Vélez se metió en cuartos de final y ahora tendrá que esperar el resultado del cruce entre Racing y Peñarol para conocer su rival.