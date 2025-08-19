Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez superó a Fortaleza 2-0 y de esta manera es el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores

19 de agosto 2025 · 21:25hs
Vélez venció a Fortaleza y se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez venció a Fortaleza y se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez Sarsfield venció a Fortaleza en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó de ronda. El Fortín ganó 2-0 con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván, ambos en la primera etapa.

Vélez ganó y se metió en cuartos de final

A los siete minutos de iniciado el partido, el volante Maher Carrizo metió la cabeza tras un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para poner el 1 a 0, ante un rival que no pudo rechazar bien la pelota.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván estiró la ventaja después de una muy mala salida de Deyverson que interceptó Jano Gordón por el sector derecho y asistió al mediocampista para poner el 2 a 0 con sutileza.

Embed - EL FORTÍN SE HIZO FUERTE EN CASA Y AVANZÓ A CUARTOS DE FINAL | Vélez 2-0 Fortaleza | RESUMEN

En la segunda etapa el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no sufrió sobresaltos más allá de sacar un poco el pie del acelerador y jugar con el resultado.

Con esta victoria, Vélez se metió en cuartos de final y ahora tendrá que esperar el resultado del cruce entre Racing y Peñarol para conocer su rival.

Vélez Fortaleza Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Vélez sumó un valioso empate como visitante ante Fortaleza.

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

mastantuono debuto en la victoria de real madrid sobre osasuna

Mastantuono debutó en la victoria de Real Madrid sobre Osasuna

Caicedo (izquierda) y Guerra (derecha) jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente.

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Lo último

Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón

Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Último Momento
Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón

Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: Me da mucha vergüenza todo esto

Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

Ovación
El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!