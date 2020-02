Osella podría recuperar un jugador importante para visitar a Defensa

Con una nueva ausencia de Brian Fernández (ver aparte), Colón volvió este martes a los entrenamientos y empezó a pensar en su nuevo compromiso ante Defensa y Justicia, a jugarse el sábado 8 de febrero, a las 17.35, en el Norberto Tomaghello.

Es imperioso comenzar a sumar en esta lucha que cada vez más se acota a equipos involucrados. Es que Banfield, Rosario Central y Newell's parecer tener un poco de aire, con lo cual los rojinegros están junto a cuatro rivales para evitar los últimos tres lugares de la tabla de promedios.

LEER MÁS: Fernández: "Se me hace muy difícil vivir el día a día en Santa Fe"

El DT Diego Osella tuvo algunos jugadores pedidos que fueron llegando a horas del comienzo de la competencia, o bien ya con la Superliga de regreso. Entonces es necesario que los nuevos sumen prácticas, a la vez que lo que están afuera puedan recuperarse.

Uno de los casos más llamativos es el de Rodrigo Aliendro, que el 8 de noviembre, en el entrenamiento previo a jugar la final de la Copa Sudamericana, se lesionó en Asunción. No solamente el volante no pudo jugar el partido más importante de la historia del club, sino que en sus vacaciones y posterior pretemporada no logró ponerse a disposición del cuerpo técnico.

LEER MÁS: El Pulga: de ídolo a jugador cuestionado

Aliendro junto a Bernardi son los que estaban en lista de lesionados, aunque el ex-Atlético Tucumán trabajó con normalidad este martes y es muy factible, de no mediar inconvenientes, que el orientador lo pueda contar para pisar Florencio Varela.

Es indudable que restan varios ensayos antes de viajar a Buenos Aires, aunque se descuenta que Osella realizará modificaciones para encarar el tercer partido oficial de 2020.