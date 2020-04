Pellerano: "Colón no perdió la Copa por no marcarme"

Cristian Pellerano fue uno de los jugadores más destacados de Independiente del Valle, en la final de la Copa Sudamericana que su equipo le ganó a Colón por 3-1, en el estadio La Nueva Olla, perteneciente a Cerro Porteño de Paraguay. Incluso a Pablo Lavallén, exentrenador sabalero, se le recriminó por haberlo dejado jugar con total autoridad.

Pellerano habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde se refirió a la final de la Copa y dejó una conclusión sobre su participación y la incidencia que tuvo para que le conjunto ecuatoriano consiga el primer título de su historia, luego de haber llegado a la final de la Libertadores 2016.

En el arranque de la charla analizó cómo se dio el encuentro en Paraguay, y destacó: "Creo que ganamos el partido porque fuimos mejores en todos los aspectos, más allá de las situaciones externas por la lluvia y el parate del partido. Independiente del Valle fue superior en los 90 minutos, no estoy de acuerdo que Colón perdió porque no me controló a mí, tenemos una idea de juego que va más allá de Cristian Pellerano. Si Colón cancelaba la salida conmigo, teníamos otras opciones para dañar”.

En otra parte de la charla reflejó cuál fue la clave para quedarse con la victoria y reveló: "La clave estuvo ahí, fuimos superiores y jugamos bien al fútbol. Creo que por ese lado está la certeza de que fuimos campeones”.

Mientras que también se le preguntó sobre si lo sorprendió los más de 40.000 hinchas sabaleros que estuvieron en La Nueva Olla, y Pellerano respondió: "Fue sorprendente, los días previos se veía que iba a ser un estadio colmado por la gente de Colón. Al ser un partido único, la distancia que hay, a eso hay que agregarle que Independiente del Valle es un equipo joven y no tiene caudal de hinchas. El esfuerzo que hizo cada hincha de Colón para estar en esa final es para sacarse el sombrero, fue un espectáculo aparte lo de la gente de Colón, sabíamos que éramos visitantes”.

También hizo referencia a su paso por el Sabalero y reflexionó: "Crecí con ese año que estuve en Santa Fe, sin dudas no fue lo que esperaba, me tocó llegar casi arrancando el campeonato, sufrí lesiones que me hicieron difícil agarrar continuidad. Por ahí por eso no me quedó un grato recuerdo en lo futbolístico, fuera de eso voy a estar muy agradecido por lo que me dio Colón".

En el tramo final de la entrevista se refirió al casi Jorge Pinos, por quien Colón reclama Fraude Deportivo contra Independiente del Valle, junto a Técnico Universitario y opinó: "Ese es un tema que quedo resuelto, hubo apelaciones en su momento del equipo anterior de Jorge, que tuvo malos manejos con varios jugadores. Partiendo de esa base es un manotazo de ahogado, lo que estará apelando la gente de Colón no está muy al tanto. Ese tema acá ni se habla".