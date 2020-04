Marchi confirmó que los jugadores quieren que haya descensos

Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (AFA), habló con Superfútbol y ratificó que los jugadores no quieren un campeonato sin descensos en la próxima temporada.

“Es una situación sumamente difícil”, expresó Marchi sobre el momento que atraviesa la actividad y habló sobre las charlas que ha tenido con los futbolistas en últimas horas: “La reuniones son buenas, en el sentido de la comunicación, el razonamiento, y malas en el sentido de lo que se avizora por delante y lo que puede llegar a ocurrir. Está lleno de interrogantes e incertidumbres”.

“Hay un montón de cuestiones en las que estamos todos de acuerdo y vamos a plantear”, destacó Marchi y se refirió a la postura de la AFA de dar por terminada la temporada: “Podríamos haber esperado un poco. Todavía no llegamos a los primeros días de mayo. Fue un poco apresurado, después cada uno le da la lectura que le quiera dar. Ya está hecho, no se puede modificar nada y hay que trabajar en ver cómo podemos reparar todo el daño”.

“Hay que crear mesas de negociación. Los futbolistas no participaron en nada de esto. Yo tuve conversaciones esporádicas y escasas, no profundas. Esta competencia es atípica y creo que es imposible poder terminarla, hay cuestiones que exceden, pero los puntos que se han tocado y en los que estamos todos de acuerdo es que los futbolistas no están de acuerdo en una temporada 21 sin descensos. No es por una situación caprichosa, simplemente porque entendemos, como bien dice la FIFA, que esto es una competencia. Tiene que existir competencia”, afirmó.

“A los futbolistas que vienen les ha encantado jugar en Argentina por la competencia, eliminar que haya pérdida de categoría o descensos es perder competitividad. Tiene que haber competencia arriba, en la mitad de la tabla y abajo”, agregó Marchi sobre jugar sin descensos.