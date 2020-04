Saralegui: "Me gustó el cambio de técnico en Colón"

Marcelo Saralegui dejó una profunda huella en su paso por Colón, a tal punto de que el hincha se siente identificado por su forma de jugar y el uruguayo fue uno de los que más sentido de pertenencia mostró por los colores del club.

Siempre es referencia para referirse a los diferentes momentos deportivos que le toca atravesar al club, como en este caso con el receso por la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, que tomó al equipo fuera de la zona de descenso pero muy complicado con su permanencia en Primera División.

Saralegui habló con Radio Eme Deportivo, donde contó cómo está atravesando el momento delicado que tiene a gran parte del mundo paralizado como consecuencia de la pandemia y también se tomó su tiempo para opinar del momento que atraviesa el Sabalero en el fútbol arentino.

LEER MÁS: Colón deberá esperar más de la cuenta para remodelar la sede

En cuanto a cómo está viviendo Uruguay la cuarentena por el coronavirus, reveló: "No es la cuarentena obligatoria en Uruguay, pero la gente está respetando mucho. Cerraron muchos lugares como restaurantes y shopings".

Y agregó: "Creo que en Europa subestimaron el virus. Los primeros casos en Uruguay fueron casos de gente que estuvieron en Europa y volvieron".

Luego se metió de lleno en la Selección Uruguaya, y brindó un particular punto de vista: “Con el plantel que teníamos en el 86 siempre se le pedía más. Yo creo que la Selección Uruguaya con Oscar Washington Tabárez debemos tener más que una Copa América. Para mí este plantel está en el debe”.

Cuando se le preguntó sobre si lo contactaron de Santa Fe para volver al Sabalero, reveló: “No me llamó nadie de Colón, una vez me llamaron y fue Ricardo Lavini cuando estaba Lalo Vega pero yo tenía trabajo. Igualmente me gustó el cambio de técnico, se notó en el ultimo partido. Colón tiene una lucha muy importante pero no tengo dudas que se va a quedar en Primera”.

LEER MÁS: Colón se ubica entre los 10 planteles más caros del fútbol argentino

También brindó su punto de vista sobre la dirigencia rojinegra y tiró: "Yo pienso que José Vignatti siempre va a optar por lo mejor. Yo solo le puedo decir que el día que me llamen el primero que voy a querer ganar soy yo y si no estoy dirigiendo siempre quiero que le vaya bien".

Por último hizo referencia a la hinchada de Colón y apuntó: "La gente de Colón es incomparable, acompañan estando bien o mal y a nadie le gusta perder".