Colón va por otros tres puntos y se enfrenta a otro grande de la categoría como Ferro. En el Brigadier Estanislao López y con el respaldo de su gente, el Sabalero intenta imponer intensidad, presión alta y protagonismo para sostener su crecimiento en el torneo.
Seguí el minuto a minuto: entre Colón y Ferro en el Brigadier López
Desde las 20.30, Colón se mide ante Ferro en el estadio Brigadier Estanislao López por la tercera jornada de la Primera Nacional y busca hacerse fuerte en casa.
Por Ovación
28 de febrero 2026 · 20:32hs
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón y Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani y Francisco Cuzzani; Emanuel Denning y Mateo Acosta. DT: Sergio Rondina.
Árbitro para Colón vs. Ferro
Para el partido entre Colón vs. Ferro el árbitro será Bruno Amiconi
Hora, TV de Colón vs. Ferro
Hora: 20:30hs.
TV: LPF Play