Seguí el minuto a minuto: entre Colón y Ferro en el Brigadier López

Desde las 20.30, Colón se mide ante Ferro en el estadio Brigadier Estanislao López por la tercera jornada de la Primera Nacional y busca hacerse fuerte en casa.

Colón va por otros tres puntos y se enfrenta a otro grande de la categoría como Ferro. En el Brigadier Estanislao López y con el respaldo de su gente, el Sabalero intenta imponer intensidad, presión alta y protagonismo para sostener su crecimiento en el torneo.