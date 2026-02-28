El historial que los tiene igualados a Colón y Ferro

A lo largo de los 43 partidos que disputaron Colón y Ferro en Primera División y la B Nacional, no lograron sacarse diferencias

La última vez que Colón y Ferro se enfrentaron fue por el Torneo de la B Nacional 2014 y el Sabalero se impuso por 1-0.

Es r ealmente llamativo el historial que protagonizan Colón y Ferro a lo largo de los años. Y es que después de enfrentarse en 43 oportunidades, ambos equipos empatan en todo.

Contando los encuentros en Primera División y la B Nacional, Colón y Ferro jugaron 43 partidos, con 13 victorias del Sabalero, 13 del Verde y empataron en 17 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron fue por el Torneo de la B Nacional 2014 en el estadio Brigadier López y fue triunfo de Colón por 1-0 con gol de Mariano Bíttolo, en el debut de Reinaldo Merlo como DT del Sabalero.

Por su parte, la última victoria de Ferro en Santa Fe, se dio por el Torneo Apertura 1995, el primero que juega Colón luego del ascenso a Primera División. Fue 2-0 con dos goles de Carlos Alejandró Duré.