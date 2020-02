Superliga hizo oficial el cronograma de la 22ª fecha

Este martes, la Superliga dio a conocer los árbitros de la 21ª fecha del próximo fin de semana, pero también el cronograma de la 22ª. Un detalle no menor, sobre todo sabiendo que se está en etapa de definiciones por el título, que es lo único que determinará el torneo, ya que los descensos y los clasificados a las copas saldrán de la Copa de la Superliga. Lo unico que resta develarse las señales que televisarán cada encuentro.

En este sentido, tal como lo adelantó UNO Santa Fe la semana pasada, Colón recibirá a Boca el viernes 28 de febrero, a partir de las 21.10. En realidad se debe a que el Xeneize hizo un pedido especial para que se concrete en esa jornada, ya que con seguridad iba a ir el sábado o domingo siguiente. Se debe más que nada a que el martes debe jugar por la Copa Libertadores ante Caracas de Venezuela y la idea es tener un poco más de holgura en el descanso, sabiendo que es un extenso viaje.

Fue así como se hizo una petición, que desde ya el Sabalero estaba al tanto entonces, si no pasaba nada extraño, el ente encargado de la Primera División dio el visto bueno. Vale resaltar que no estaban establecidos los últimos tres capítulos, por lo que no se sabía que se estaban llevando adelante estas gestiones. Por otra parte, Unión visitará el sábado 29 a Godoy Cruz, a las 21.45. A continuación, mirá como será el fixture.

Viernes 28 de febrero

19.00 Racing - Newell's

21.10 Colón - Boca

Sábado 29 de febrero

17.35: Gimnasia - Atlético Tucumán

19.40: River - Defensa y Justicia

21.45: Central Córdoba - Banfield

21.45: Godoy Cruz - Unión

Domingo 1 de marzo

17.35: Aldosivi - San Lorenzo

19.40: Lanús - Estudiantes

19.40: Rosario Central - Arsenal

21.45: Vélez - Argentinos

Lunes 2 de marzo

19: Patronato - Talleres

21.10: Huracán - Independiente