Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

En el cierre de los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA, Villa Dora, que dejó todo en la cancha, fue vencido por Boca Juniors en el tie break, por lo que el elenco xeneize logró el pasaje a las semifinales.

En el otro cruce de la noche, San Isidro de San Francisco doblegó a Biblioteca Bell de Bell Ville y se volvió a repetir el partidazo del domingo a la noche. En el último minuto, se lo dio vuelta y logró clasificarse a semifinales.

Villa Dora fue superado por Boca Juniors en el tie break

En el estadio Quinquela Martín ubicado en el barrio porteño de la Boca, Villa Dora cayó en el cotejo de cuartos de final de vuelta ante el elenco Xeneize por 3 a 2 bajo los arbitrajes de Romina Acosta y Karina Rene. La escuadra local se impuso a las santafesinas por 20-25, 25-18, 26-28, 25-14 y 15-13. Más allá de la derrota, la campaña hecha por las Doras ha sido muy buena, dejaron todo en la cancha, y dejaron en lo más alto a la escuadra de barrio Sargento Cabral en una competencia que las tuvo como protagonistas.

image El plantel de Villa Dora que dejó bien en alto los colores de la institución de barrio Sargento Cabral. gentileza Vale Perri

El primer set comenzó con mucha intensidad, y mucha paridad. Las dueñas de casa se pusieron 8 a 3 y eso llevó al DT visitante a pedir tiempo muerto. Las Guerreras seguían estirando las diferencias y se pusieron 13 a 7. Boca que jugaba de memoria ante un Villa Dora que no le salían las cosas. Con mucha garra y determinación, y tras un remate de Ruelli permitió poner a Villa Dora 17 a 16 en el marcador. Los errores no forzados, básicamente fallas en el saque le costaron varios puntos a las dirigidas por Eduardo Rodriguez. Con mano caliente, sumaron en momentos importantes y dejaron el score 25 a 20 y sellar el 1 a 0.

El segundo chico arrancó mejor el conjunto porteño, sacando cinco puntos de diferencia lo que encendió las alarmas y obligó al DT visitante a hablar con sus jugadoras. Las Guerreras estiraron diferencias y se pusieron 19 a 11. No hubo caso, las Doras no pudieron recuperarse y fueron superadas con claridad por 25 a 18 para igualar el partido 1 a 1.

El tercer segmento fue muy intenso, jugado palo y palo, viniendo desde el 10 a 10 no perdiéndose pisada pero fueron las santafesinas que se lo llevaron por 28 a 26. En el quinto set, Boca reaccionó con todo, no perdonó y fue contundente al imponerse 25 a 14 y forzar el tie break. Con una Bombonerita que explotaba, el infartante quinto punto se lo terminó llevando la escuadra local por 15 a 13 en el contexto de un partidazo.

La derrota, como toda caída duele, pero el camino recorrido es enseñanza pura, y fue muy bueno. Además no hay que olvidar que la gente las alentó desde Santa Fe por amor a la camiseta. Detrás de este grupo de jugadores y el cuerpo técnico está su gente y una comisión directiva que buscó brindarles todo para que sientan la comodidad y la tranquilidad de que solamente tenían que dedicarse a jugar. En el deporte se gana o se pierde en el campo de juego, pero deben quedarse con la tranquilidad de haber estado a la altura de las circunstancias.

image Las Doras dejaron todo en la cancha, pero perdieron ante las Guerreras en el tie break. gentileza Vale Perri

Boca Juniors: Morena Chiappero, Agustina Giardini, Martina Delucchi, Victoria Zabala, Paula Sofía Gulman, Agustina Oliva, Josefina Ossvald, María de la Paz Corvalán, Mariangeles Cossar (capitán), Gisela Otamendi, Mora Mafut, Delfina Schmidt, Nadia Castagno y Dafine Altamirano.DT: Eduardo Allona.

Villa Dora: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Naela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

San Isidro de San Francisco es semifinalista

San Isidro venció este lunes por 3-1 a Atlético Bell en el tercer y definitivo partido de cuartos de final, por lo que avanzó a las semifinales de la Liga Argentina Femenina de Vóley. El conjunto conducido por Mauro Silvestre se impuso por 23-25, 25-22, 25-22 y 26-24 en un partido vibrante. Ahora, el rival será Gimnasia de La Plata, que dejó atrás a Ferro. La otra semifinal la jugarán Sonder y Boca Juniors.

El equipo conducido por el santafesino Mauro Silvestre, y con dos jugadoras de la capital provincial, como Emma Williner y Linda Landi, ambas de Gimnasia y Esgrima, realizó algo que muy pocos se animaban a aventurar. Dar vuelta una serie ante Atlético Bell que sonaba a poco posible. Luego del triunfo de Atlético el viernes (3-1) en el Superdomo, obligaba al conjunto sanfrancisqueño a algo épico y llegó. La reacción del equipo de Silvestre el domingo (3-2) igualó la serie y todo se definió en la noche del lunes en un duelo cargado de tensión, emociones y cambios constantes.