Pasa el tiempo y todavía hay ecos de lo que dejó el traspaso fallido del chileno Mauricio Pinilla a Colón. El 27 de julio de 2018, el Sabaler o sacudía el escenario en Argentina al confirmar el acuerdo con el delantero internacional de la Universidad de Chile. Muchos medios la catalogaron como ¡la bomba del mercado de pases! Sin embargo, en cuestión de horas la tratativa tomó ribetes inesperados y un fuego cruzado que todavía sigue prendido. Por argumentos que aún suenan poco creíbles, el delantero no quiso viajar y rechazó llegar a Santa Fe. A partir de allí se tejieron un montón de rumores y en las últimas horas un amigo personal, Gamadiel García, avivó la controversia.

El exjugador de Universidad de Chile y actual presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, reveló que conversó con Mauricio Pinilla en medio del fallido éxodo a Colón y le hizo una recomendación que, sin darse cuenta, pudo ser vital en la marcha atrás: “Le dije a Mauricio lo que pensaba como amigo cuando fui a su casa. En remidas cuentas le dije que no podía cambiar a la U por un equipo tan penca (en Chile, la palabra penca metaforiza al miembro viril. Además tiene significado de malo) como Colón. Sin conocer a Colón. Que los hinchas de Colón no se ofendan, pero la U es la U. Los que somos de Universidad de Chile y estamos bien en la U no tenemos para que irnos si además la gente nos quiere, a menos que no me quieran los dirigentes”, dijo en diálogo con La Magia Azul en RedGol de Chile.

Pinilla.jpg Mauricio Pinilla plantó a Colón y ahora milita en Coquimbo Unido de Chile Internet

Pero la cosa no quedó solo ahí, ya que Gamadiel Gamadiel agregó que “si yo hubiese sido Mauricio no me hubiese ido a un club distinto. Creo que hubo un error de Mauricio Pinilla al plantear la posibilidad de irse de la U, pero el error de la directiva es decir que él era un jugador libre. Para nosotros nunca fue jugador libre, porque si tengo un contrato que me liga a una institución, hasta que no firme el siguiente contrato no puedo ser jugador libre. Tiene que tener un finiquito. La Ley del Trabajador en Chile, si no tengo un finiquito debidamente legalizado, no me puedo ir como futbolista a otro equipo”, expuso.

Asimismo Gamadiel Gamadiel acotó: “Cuando la U le dice «andate», seguía siendo de la U, no había firmado por Colón. Mauricio Pinilla era de la U hasta que él firmara con el otro club, algo que no ocurrió”.

Esta historia terminó en la justicia, sin una resolución firme. El delantero estuvo colgado una temporada por esto y luego encontró una acción legal para incorporarse a Coquimbo Unido, donde se volvió referente. Ahora se metió en el medio su amigo, Gamadiel García, que por golpearse el pecho futbolero menospreció a Colón. ¿Cómo terminará a esta historia?