Después del pasaje a las semis del Reducido, el plantel de Colón encara otra semana corta para planificar el primer cruce ante Tristán Suárez en Santa Fe

En Colón no hay demasiado margen para festejar. El triunfo ante Morón ya quedó atrás y la cabeza está puesta en el próximo desafío. Con la clasificación a las semifinales del Reducido, el Sabalero pone en marcha este domingo, sin descanso, la preparación para la serie frente a Tristán Suárez .

El calendario no da tregua. El Sabalero tendrá apenas unos días para recuperar energías, ajustar detalles y sostener una dinámica que lo llevó a convertirse en uno de los principales aspirantes al segundo ascenso. Los números respaldan ese presente: acumula nueve partidos sin derrotas y llega a esta instancia con una confianza renovada, después de mostrar carácter y superioridad en una cancha siempre exigente.

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Colón ya piensa en Tristán Suárez

En principio, el plantel terminó el compromiso en buenas condiciones, aunque con las lógicas señales de desgaste después de la exigencia física y emocional que implicó el cruce ante Morón. Allí aparece uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico de Iván Delfino: administrar las cargas y evaluar la recuperación individual de cada futbolista.

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Delfino, que repitió la formación por tercer encuentro consecutivo, ya anticipó que será necesario analizar cada situación en particular. No todos los jugadores presentan la misma respuesta evolutiva y el poco tiempo disponible obliga a seguir de cerca cómo responde el grupo durante las próximas prácticas.

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La planificación contempla entrenamientos hasta el martes por la mañana. Luego, el plantel quedará concentrado durante la noche para esperar el compromiso de ida ante el Lechero, programado tentativamente para el miércoles, desde las 20, en el estadio Brigadier López.

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Todavía resta la confirmación oficial de la programación y la designación del árbitro, pero el camino inmediato está trazado. Colón no quiere perder tiempo ni dejar escapar el impulso que consiguió en Morón. La semifinal ya empezó a jugarse y el desafío será demostrar que este equipo tiene resto físico y futbolístico para dar otro paso hacia el objetivo.