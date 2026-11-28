El delantero de Colón extendió su sequía ante Deportivo Morón, pero su aporte colectivo fue importante para conseguir la clasificación

En el fútbol, los delanteros conviven con una exigencia que no admite demasiadas explicaciones: hacer goles. Alan Bonansea conoce perfectamente esa realidad y atraviesa una racha de nueve encuentros sin festejar con la camiseta de Colón . Aunque su despliegue igual es clave.

El descargo de Bonansea en Colón

Sin embargo, después de la clasificación conseguida en Morón, eligió ponerle un límite a las preguntas sobre su falta de eficacia y dejar un mensaje contundente. “Estoy hinchado un poco los huevos con ese tema, porque lo importante es el grupo y Colón”, disparó el atacante, sin rodeos, cuando apareció nuevamente sobre la mesa su sequía goleadora. Una frase que refleja su postura en un momento donde el equipo está consiguiendo resultados y se encuentra a dos pasos de pelear por el ascenso.

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Su actuación ante Deportivo Morón volvió a mostrar una faceta que el cuerpo técnico valora: sacrificio, entrega y compromiso con el funcionamiento colectivo. Aunque el arco sigue cerrado, Bonansea entiende que su responsabilidad no termina en la definición y que también puede ser importante desde otros aspectos del juego.

Colón jugará el primer partido de las semifinales ante Tristán Suárez el miércoles, a las 20, en el Brigadier López.

La clasificación, además, fue el resultado de un trabajo que el plantel viene sosteniendo durante las últimas semanas. “Felicidades, porque nos esforzamos mucho y fue muy complicado”, expresó al analizar el triunfo que depositó al Sabalero en las semifinales.

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El delantero también puso el acento en la fortaleza del vestuario y en la importancia de sostener una identidad colectiva para atravesar esta clase de instancias. “Lo laburamos todas las semanas, estas dos semanas en realidad. Estamos muy contentes de que seguimos porque al principio faltan varios partidos”, señaló.

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Un Colón protagonista y convencido

Bonansea también explicó cómo interpretó el desarrollo del encuentro en el Nuevo Francisco Urbano. Pese a que Morón contaba con la ventaja deportiva y podía manejar los tiempos de otra manera, Colón decidió asumir el protagonismo desde el comienzo. “El equipo salió a buscarlo desde un comienzo porque se pensaba un partido largo, especular, esperar cómo salga Morón y ponernos a buscar. Sabíamos que ellos por ahí iban a especular un poco, se plantaron de buena manera también, pero bueno nosotros prevalecimos y creo que eso, por eso nos llamó al triunfo”, analizó.