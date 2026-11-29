Toledo respondió a la confianza del cuerpo técnico con conquistas y se convirtió en una alternativa ofensiva importante para el conjunto sabalero.

La capacidad para sorprender en el área rival se convirtió en una de las principales virtudes del Picky en Colón . El futbolista, que comenzó a ganar protagonismo durante el ciclo de Ezequiel Medrán, aprovechó las oportunidades que recibió y encontró en el gol una herramienta para consolidarse, pese a que la definición no constituye su función principal dentro del equipo.

Una apuesta que le dio resultados a Colón

La decisión de otorgarle mayor continuidad al exfutbolista de Rosario Central y Temperley terminó ofreciendo respuestas positivas. Su capacidad para interpretar los espacios y aparecer en posiciones de ataque le permitió transformarse en una alternativa ofensiva para el Sabalero.

Una de sus primeras grandes actuaciones llegó frente a Patronato, cuando convirtió un gol de notable factura. Posteriormente, volvió a destacarse ante San Miguel, con una conquista que contribuyó a terminar con la sequía de triunfos como visitante que arrastraba el equipo de Medrán.

Una cuota goleadora que marca la diferencia

Con su reciente tanto frente a Deportivo Morón, el Picky alcanzó los cuatro goles con la camiseta rojinegra, una producción destacable para un futbolista que no tiene como responsabilidad principal la definición.

Incluso, su registro podría ser superior si se contempla la conquista que le fue invalidada ante Godoy Cruz por una decisión arbitral cuestionada.

Más allá de sus números, su facilidad para desprenderse de su posición habitual, atacar los espacios y quedar en situación de remate representa un recurso valioso para Colón en la recta decisiva del Reducido.

De cara a las semifinales frente a Tristán Suárez, el Sabalero cuenta con una variante ofensiva que supo ganarse su lugar a partir del rendimiento y los goles.