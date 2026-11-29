El presidente del Lechero, confirmó que la serie se definirá el domingo 6 de diciembre en Ezeiza. El horario del encuentro se resolverá este lunes pero sería entre las 20 o 21 horas.

Mientras Colón comienza a preparar el próximo desafío en su camino hacia el ascenso a Primera División, se conocieron detalles sobre la programación de las semifinales del Reducido. Oscar Vergara, presidente de Tristán Suárez, confirmó que el encuentro de vuelta se disputará el domingo 6 de diciembre en territorio bonaerense, aunque todavía resta determinar el horario definitivo de la revancha.

Colón y Tristán Suárez definirán la serie en Ezeiza

Luego de superar a Deportivo Morón, el Sabalero afrontará una nueva instancia decisiva con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El primer capítulo de la eliminatoria tendrá lugar este miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Brigadier López. En tanto, la revancha se desarrollará cuatro días después en el estadio 20 de Octubre.

“La AFA nos confirmó que con Colón se juega en Santa Fe el miércoles 2 a las 20 y nosotros este lunes vamos a determinar si jugamos la revancha a las 20 o a las 21 el domingo 6 de diciembre en nuestro estadio en Ezeiza”, manifestó Vergara en declaraciones a El Litoral.

Al igual que sucedió frente a Deportivo Morón, el conjunto dirigido por Iván Delfino deberá sobreponerse a la ventaja deportiva de su adversario. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al término de los dos compromisos, será Tristán Suárez el que avance a la final.