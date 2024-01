Ya asoma la posible fecha del partido entre Colón y Atlanta

La Primera Nacional se pone en marcha el próximo fin de semana y Colón, uno de los favoritos al ascenso, debutará en Santa Fe ante Defensores Unidos de Zárate (CADU). Por ahora, es todo día, ya que no se conoce un panorama a futuro respecto al fixture.

Peverengo, sobre los barras en Colón: "No permitiremos que coexistan en un mismo estadio"

No habría fechas entre semana, por lo que no parece haber apremios para ir confirmando el detalle de las fechas con antelación. Esto no quita que haya gestiones y consultas. Tanto es así como en las últimas horas comenzó a manejar cuándo el Sabalero disputaría el segundo capítulo visitando a Atlanta: el domingo 11 de febrero.

El Bohemio, dirigido por Mario Sciacqua, hace de local en el estadio León Kolbowski, con capacidad para 18.000 personas. Todavía no hay horario, ya que dependerá de la televisión, porque sería uno de los encuentros en vivo. Por su relevancia, es probable que Colón sea seguido en la mayoría de sus partidos.

Iván Delfino.jpg Iván Delfino espera una confirmación de cuándo se jugará el partido de la 2ª fecha ante Atlanta. Prensa Colón

En este sentido, sería TyC Sports, que también tiene a cargo la transmisión del Preolímpico, por lo que la decisión final estaría sujeta al compromiso de la Selección Argentina Sub 23 si clasifica a la instancia final.

Un detalle que el cuerpo técnico de Iván Delfino sigue de cerca para armar la logística y el plan de trabajo semana, porque habrá que viajar. Detalles que antes en Primera se podían conocer con tiempo, pero en el ascenso parece no tener la misma relevancia.