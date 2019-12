Zuqui: "Ojalá pueda volver lo antes posible a Godoy Cruz"

Colón vivió un 2019 de sensaciones muy encontradas. Es que acarició la gloria con la disputa de la final de la Sudamericana, que representó su chance más concreta de haber logrado un título, aunque por el otro lado cerró de muy mala manera el 2019 en la Superliga, lo que lo hará arrancar muy complicado en la pelea por no descender.

Uno de los jugadores más regulares que tuvo durante todo el año fue Fernando Zuqui, ya que siempre se caracterizó por su empuje y entrega, algo que le fue muy valorado por el hincha.

Una vez finalizado el año futbolístico se mencionó que su futuro podría estar en el fútbol ecuatoriano, ya que Emelec y Barcelona de Guayaquil habían posado sus ojos en él, más allá que tiene contrato hasta junio de 2020.

El mendocino, cuyo pase pertenece en partes iguales a Boca y Godoy Cruz, habló con el programa radial Dos de Punta donde hizo un balance del año en Colón y sorprendió al manifestar sus ganas de regresar al Expreso.

"A Godoy Cruz lo sigo siempre, veo todos los partidos. Ojalá pueda volver lo antes posible. Es el club que amo. El cariño con la gente es mutuo", manifestó el volante central que llegó a Boca gracias a sus grandes rendimientos en el conjunto cuyano.

Pero no se quedó allí y agregó: "Como hincha me gustaría volver ya pero hoy no depende de uno. Me encantaría volver y poder ayudar. Ojalá pase en algún momento. Mi situación es complicada, pertenezco a tres clubes".

Posteriormente se refirió al año que vivió con la camiseta de Colón y sobre todo a la final de la Sudamericana y acotó: "Cuando le ganamos al Mineiro en Brasil fue histórico para el club. Lamentablemente en la final nos jugó una mala pasada la lluvia, no se podía jugar, se dieron muchas situaciones. Pero no hay que quitarle méritos a Independiente del Valle".

Se le preguntó también por lo que significa jugar al lado de Luis Rodríguez y explicó: "El Pulga es un gran jugador y un tipo enorme, tanto adentro como afuera de la cancha".

En otra parte de la charla hizo mención a su paso por Boca, y afirmó: "Los equipos grandes de Buenos Aires tienen una repercusión mayor. En Boca entrenábamos con 200 periodistas. Es muy grande y haber salido campeón con esa camiseta nunca lo voy a olvidar. Mientras que Estudiantes es un gran club y me hizo feliz jugar ahí".