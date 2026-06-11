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Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Corea del Sur y República Checa se enfrentarán desde las 23 de nuestro país, en el marco del Grupo A de la Copa del Mundo.

11 de junio 2026 · 09:06hs
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Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves un nuevo capítulo con el estreno de Corea del Sur y República Checa, que se enfrentarán desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A. Ambos seleccionados buscarán comenzar su recorrido mundialista con una victoria que les permita acomodarse rápidamente en la pelea por la clasificación.

Corea del Sur quiere dar un paso más

El conjunto asiático afronta su duodécima participación en una Copa del Mundo y llega con la ambición de mejorar la campaña realizada en Qatar 2022, donde logró meterse entre los 16 mejores del torneo.

En la previa del certamen, el equipo surcoreano mostró señales positivas con dos triunfos convincentes: una goleada por 5-0 frente a Trinidad y Tobago y una victoria por 1-0 ante El Salvador. Esos resultados alimentan la expectativa de una selección que sueña con volver a protagonizar una actuación histórica en la máxima cita del fútbol mundial.

República Checa regresa tras dos décadas

Del otro lado estará una República Checa que vuelve a disputar un Mundial después de 20 años de ausencia. El seleccionado europeo consiguió su clasificación de manera agónica a través del repechaje de la UEFA y llega decidido a aprovechar la oportunidad.

Los checos también tuvieron una preparación alentadora antes del debut. En sus últimos amistosos derrotaron 2-1 a Kosovo y luego superaron 3-1 a Guatemala, resultados que fortalecieron la confianza de un plantel que buscará sorprender en el Grupo A.

Un duelo clave desde el inicio

El partido aparece como una oportunidad importante para ambos equipos. En una fase de grupos corta, sumar de a tres desde el debut puede marcar una diferencia determinante en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Con presentes alentadores y objetivos similares, Corea del Sur y República Checa pondrán primera en Guadalajara con la misión de comenzar el Mundial 2026 de la mejor manera posible.

Probables formaciones de Corea del Sur y República Checa

Corea del Sur:Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matej Kovár; Štepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Soucek, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Hora: 23.00.

Árbitro: Amin Mohamed (EGI).

VAR: Mahmoud Ashour (EGI).

Estadio: Guadalajara.

TV: TyC Sports.

Corea del Sur República Checa Copa del Mundo

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