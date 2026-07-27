La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 27 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 27 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
27 de julio 2026 · 07:12hs
SANTA FE
• 7:30 a 10:30: avenida Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata
Reemplazo de Postes
• 10 a 12: avenida López y Planes, Pasaje Irala, Saavedra e Iturraspe
Reemplazo de Postes
• 12 a 14: Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Tacca
Reemplazo de Postes
SANTO TOMÉ
• 8 a 12:
- Belgrano, Hernandarias, Derqui y Salta
Mantenimiento
- avenida 7 de marzo, San Juan, Paraná y General López
Tendido de línea
• 10 a 14: Barrio Las Vegas
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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