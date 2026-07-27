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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 27 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

27 de julio 2026 · 07:12hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 27 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 10:30: avenida Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata

Reemplazo de Postes

• 10 a 12: avenida López y Planes, Pasaje Irala, Saavedra e Iturraspe

Reemplazo de Postes

• 12 a 14: Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Tacca

Reemplazo de Postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Belgrano, Hernandarias, Derqui y Salta

Mantenimiento

- avenida 7 de marzo, San Juan, Paraná y General López

Tendido de línea

• 10 a 14: Barrio Las Vegas

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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