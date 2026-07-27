Santa Fe: la paritaria divide a los gremios y habrá un nuevo paro docente este jueves

La propuesta salarial del Gobierno provincial obtuvo el respaldo de ATE, UPCN y AMRA, pero fue rechazada por los sindicatos docentes y por Siprus, que convocaron a una protesta conjunta

EL gobierno le presentó la oferta paritaria a los diferentes gremio, para el último semestre

El Gobierno de Santa Fe abre una nueva semana con un escenario de acuerdos clave en la negociación paritaria , tras la aceptación formal de las propuestas salariales por parte de los estatales de ATE y UPCN , sumada a la del sindicato médico AMRA . Sin embargo, la atención del jueves estará puesta en la jornada de protesta anunciada por los gremios docentes , a la que también se suma Siprus , el otro sector de profesionales de la salud .

Con resolución favorable respecto de tres sindicatos, la gestión provincial logra encauzar la pauta salarial para la mayor parte de la administración pública en el tramo final del año.

La oferta alcanzada para el sector de la salud contempla un incremento escalonado del 10,1% hasta diciembre, además de un estipendio del 25% para el personal monotributista y mejoras en ítems específicos del sector. Si bien la nómina médica de AMRA definió validar el ofrecimiento de manera mayoritaria, el frente gremial mostró posturas divididas dentro del ámbito profesional.

Del informe se desprende que la negociación colectiva, que en el pasado reciente tuvo un papel central en la determinación de los ingresos, muestra una menor incidencia en la dinámica salarial actual.

La agenda salarial de la semana que comienza mantendrá, no obstante, focos de discusión abiertos. El Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprus) optó por rechazar la propuesta oficial y ratificó un plan de lucha que incluirá medidas de fuerza y una movilización.

"Por votación directa de más de 1.200 profesionales, Siprus resolvió rechazar la propuesta paritaria y convocar a un paro provincial con movilizaciones el día jueves 30. Cada regional informará las actividades", informó el gremio.

La jornada de protesta del jueves congregará a los sectores que rechazaron los términos de la oferta salarial, sumando el reclamo conjunto de Siprus con los gremios docentes.

Amsafe y Sadop rechazaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada el martes por el Gobierno de Santa Fe para el segundo semestre del año. En el caso de los docentes públicos, el rechazo estuvo acompañado por el anuncio de medidas de fuerza para las próximas semanas.

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