Cómo estará el tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este lunes y descenso de temperatura desde el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta que abarca a la ciudad de Santa Fe. Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas y acumulados de hasta 50 milímetros. Además, cómo seguirá el tiempo durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo.

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente nublado y con una temperatura de 15.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que debido al aporte de aire cálido a la región, las masas de aire adoptan un configuración tal que permiten que la jornada se desarrolle con nubosidad variable asociable a sistemas de lluvias de diversas intensidades. Esta situación genera que durante el día se presente la posibilidad de algunos chaparrones aislados con tendencia a mejorar levemente durante la jornada de mañana, junto con el ingreso de una nueva masa de aire relativamente frío, la que debería comportarse a priori como una sudestada. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes cambios, no obstante ello, a partir del día miércoles si se podría esperar una suave tendencia en descenso de los registros térmicos.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas interurbanas o rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia la tarde o tarde/noche e incrementando levemente su sintesidad.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a estables con baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas en suave descenso: mínima 14º y máxima 20º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste.

Por último, jueves con nubosidad variable y tendencia a despejarse. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

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