Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Cómo estará el tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este lunes y descenso de temperatura desde el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta que abarca a la ciudad de Santa Fe. Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas y acumulados de hasta 50 milímetros. Además, cómo seguirá el tiempo durante la semana

27 de julio 2026 · 07:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo estará el tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este lunes y descenso de temperatura desde el miércoles

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente nublado y con una temperatura de 15.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que debido al aporte de aire cálido a la región, las masas de aire adoptan un configuración tal que permiten que la jornada se desarrolle con nubosidad variable asociable a sistemas de lluvias de diversas intensidades. Esta situación genera que durante el día se presente la posibilidad de algunos chaparrones aislados con tendencia a mejorar levemente durante la jornada de mañana, junto con el ingreso de una nueva masa de aire relativamente frío, la que debería comportarse a priori como una sudestada. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes cambios, no obstante ello, a partir del día miércoles si se podría esperar una suave tendencia en descenso de los registros térmicos.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas interurbanas o rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia la tarde o tarde/noche e incrementando levemente su sintesidad.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a estables con baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas en suave descenso: mínima 14º y máxima 20º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste.

Por último, jueves con nubosidad variable y tendencia a despejarse. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe alerta tormentas Temperaturas
Noticias relacionadas
El oficial Gordillo llega a Santa Fe

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

EL gobierno le presentó la oferta paritaria a los diferentes gremio, para el último semestre 

Santa Fe: la paritaria divide a los gremios y habrá un nuevo paro docente este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Lo último

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: Lo siento

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: "Lo siento"

Último Momento
La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: Lo siento

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: "Lo siento"

Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

La PDI allanó cuatro casas y detuvo a los acusados de balear a una mujer en barrio Coronel Dorrego

La PDI allanó cuatro casas y detuvo a los acusados de balear a una mujer en barrio Coronel Dorrego

Ovación
Regatas de Santa Fe le propinó una derrota al puntero de la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe le propinó una derrota al puntero de la Liga de Honor

Se concretó el quinto capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se concretó el quinto capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Sin sorpresas se puso en marcha el Torneo Oficial de damas

Sin sorpresas se puso en marcha el Torneo Oficial de damas

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: Lo siento

La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: "Lo siento"

La bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina en el Mundial

La bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina en el Mundial

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal