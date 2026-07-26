Morón le dio una paliza a Ferro y acortó distancias en la cima de la zona A

Morón se hizo fuerte como local y aplastó a Ferro 4-0 por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional. Se puso a cinco de la cima

La Zona A de la Primera Nacional sumó este domingo un resultado que puede marcar un antes y un después en la recta final del campeonato. Deportivo Morón dio un golpe de efecto al imponerse con un categórico 4-0 sobre Ferro , hasta aquí el equipo más sólido.

En el estadio Nuevo Francisco Urbano, el conjunto de Walter Otta mostró personalidad desde el inicio y construyó una victoria sin discusiones ante un rival que llegaba atravesando su mejor momento.

• LEER MÁS: Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

El marcador se abrió gracias a un gol en contra de Leandro Peña Biafore, una acción que inclinó el desarrollo a favor del Gallito. Ya con el control del partido, Mateo Levato amplió la diferencia y Juan Cruz Esquivel terminó de sellar una goleada que hizo ruido en toda la categoría.

El triunfo no solo significó tres puntos de enorme valor para Morón. También cortó la serie de cinco victorias consecutivas que arrastraba Ferro y reavivó la lucha por los primeros puestos, con varios equipos que ahora vuelven a ilusionarse con dar pelea hasta el final.

Con una actuación convincente frente al líder, el Gallito ratificó que atraviesa un gran presente y envió un mensaje al resto de los aspirantes: está decidido a ser protagonista en la pelea por el ascenso.