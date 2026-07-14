La canasta básica volvió a subir: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

El INDEC informó que la Canasta Básica Total aumentó un 2,2% en junio y elevó a $1.531.473 el ingreso mínimo que necesitó una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza. La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, registró una suba del 1,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,3% en junio respecto de mayo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba del 2,2% .

En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 36,3% , mientras que la CBT avanzó un 35,7% , de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.

Los valores de referencia

Según el informe oficial, un hogar integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó $549.203 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.219.231 para afrontar la Canasta Básica Total.

En el caso de una familia tipo, conformada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, el costo de la CBA fue de $689.853, mientras que la CBT alcanzó los $1.531.473.

Por su parte, un hogar integrado por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años requirió $725.573 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.610.772 para la Canasta Básica Total.

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Cómo se calculan las canastas

El INDEC explicó que la Canasta Básica Alimentaria se elabora a partir de los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente y de los hábitos de consumo relevados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

En tanto, la Canasta Básica Total amplía ese cálculo al incorporar los bienes y servicios no alimentarios, mediante la aplicación del coeficiente de Engel, que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total de los hogares.

El organismo aclaró además que el valor de cada canasta varía según la composición de cada hogar, expresada en adultos equivalentes, lo que permite establecer distintos umbrales de indigencia y pobreza de acuerdo con la cantidad y características de sus integrantes.